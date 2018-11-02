暴牙妹整成女神閃嫁富二代 意外摔倒後網驚：打回原形

暴牙妹整成女神閃嫁富二代 意外摔倒後網驚：打回原形(圖翻攝自/微博)

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有些女性為了更美去整型，而有些則是為了感情順遂而動刀。越南一名網路正妹小芳（Phuong），原本長相並不漂亮，沒想到被逼婚後，相親都得不到好結果，最後只好整型換面，豈料果真嫁給了富二代，她也因此爆紅，而她最近不小心摔倒，曝光自己受傷照，讓不少人驚呼「被打回原形了」。

小芳整型前，皮膚狀況並不好，還有些微暴牙 小芳整型前，皮膚狀況並不好，還有些微暴牙(圖翻攝自/微博)

1995年出生的小芳（Phuong），居住於越南得農省( Dak Nong)，由於她長相並不美，從小就經常受人嘲笑，長大後還常被家人逼婚，而她每次相親完，最後都沒有好結果，甚至還有對象表示「如果跟你結婚，我肯定會沒食慾」，這些話讓小芳非常受傷。

小芳整型後，不僅皮膚變得光滑白皙，整個人容光煥發 小芳整型後，不僅皮膚變得光滑白皙，整個人容光煥發(圖翻攝自/微博)

而小芳最後決定要整型，讓自己重獲新生，並於2016年花了3億越南幣（約43萬元台幣）整型，使她肌膚變得光滑、白皙、鼻樑高挺、暴牙也消失，儼然變身成一名正妹，沒想到果真有富二代開始追求她，兩人最後也步入婚姻，並生下一個可愛的女兒。

小芳變成女神後，就開始有富二代追求她( 小芳變成女神後，就開始有富二代追求她(圖翻攝自/微博)

但由於丈夫多次出軌，兩人婚姻僅持續5個月，小芳最後選擇離婚，更搬至胡志明市生活，之後她也談了兩段感情，但最後仍沒獲得好結果，小芳表示「尋找適合自己的另一半並不容易，但我現在只想好好照顧女兒」，儘管對於過去有些事感到後悔，但她最不後悔的就是生下這個孩子。

小芳近日不小心摔倒，臉部受傷狀況嚴重，有人覺得她被打回原形 小芳近日不小心摔倒，臉部受傷狀況嚴重，有人覺得她被打回原形(圖翻攝自/微博)

而小芳的故事也遭瘋傳，讓她一夕之間變成網紅，而上月25日她不小心摔倒，在社群媒體上曝光受傷照，只見她鼻梁上全是淤血，下巴至臉頰都是劃傷，臉部更呈現臃腫狀，讓她彷彿回到整型前的模樣，許多人也擔心，她此次受傷會因整型引發併發症，勸她趕緊就醫觀察。

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