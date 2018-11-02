擁有一雙「絕世美足」！ 她靠賣鞋襪一年狂賺400萬

擁有一雙「絕世美足」！ 她靠賣鞋襪一年狂賺400萬(圖/翻攝自IG/fomf2)

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世界上的人們有許多不同種的癖好，像戀足癖等等，在英國有一位女子便靠著滿足人們的戀足癖賺錢，她賣自己穿過的鞋子、襪子等物品，一年最高可賺得10萬英鎊（約新台幣400萬）。

來自英國33歲的塞克斯（Roxy Sykes），正職為物業投資，某次有位同事誇獎她的腳很漂亮，因此她便試著為自己的雙腳開設Instagram帳號，想看看有多少人會對自己的雙腳感興趣，結果一個月以內竟引來了1萬人關注，如今已經有高達5萬多人關注這個帳號。某次她開會時替自己的腳拍了張照片並上傳到IG上，結果一個小時內有許多「粉絲」告訴她想買她穿過的東西，因此塞克斯便開始販售自己穿過的鞋襪。

擁有一雙「絕世美足」！ 她靠賣鞋襪一年狂賺400萬 只要拍攝腳趾扭動的影片就可以賺到100英鎊(圖/翻攝自IG/fomf2)

塞克斯穿兩個月的鞋子售價200英鎊（約新台幣8千），穿過的襪子售價20英鎊（約新台幣8百），甚至只是拍一個扭動腳趾的影片，也能讓她進帳100英鎊（約新台幣4千），塞克斯更透露若是碰到「旺季」時，她一個月更是能賺8000英鎊（約新台幣30萬）。

如今塞克斯已經從事這項工作將近四年，儘管仍有許多人持有不贊成的意見，但她表示自己很樂在其中，「能在工作回家之後，還可以透過幫自己的腳拍幾張照片，來賺點外快，真是太好了！」，現在她也開始培養其他人加入這個市場，她表示，若是有許多人團結一致，也會讓外界不那麼歧視這項工作。

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