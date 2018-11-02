市長候選人超狂競選發言「太ㄎㄧㄤ」網掀朝聖潮：可以先驗尿嗎？

市長候選人超狂競選發言「太ㄎㄧㄤ」網掀朝聖潮：可以先驗尿嗎？（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導
台中市長候選人宋原通的驚人之語，在網路上掀起一波朝聖潮。（影片取自YouTube/台中市長1號候選人 宋原通）

月底九合一大選在即，繼台南「虧雞福來爹」、高雄「最強菜販」網路聲勢爆棚之後，無黨籍台中市長候選人宋原通日前發布超狂競選影片，聲稱「主導美國大選」、「主動參與美國反恐戰爭」、「釣出賓拉登」等驚人之語，在網路上掀起一波朝聖潮。

曾任外交部24年，外派至韓國等國12年的宋原通，在選舉登記日最後一天，攜帶200萬元支票，成功登記參選台中市長選舉，並抽得1號籤王。日前他在臉書及YouTube頻道上，聲稱自己經常在網路上爆料，成千上萬人乃至於世界各國元首都在關注其臉書，唯獨按讚數僅有零星個位數，指控背後是「蔡英文、唐鳳」在主導整個網路作戰。

宋原通還說自己主動參與美國反恐戰爭，並成功釣出賓拉登，但因為「歐巴馬好大喜功」才會將賓拉登殺了，就連此次的美國總統大選也是他一手主導，「川普沒有我的話不可能贏」，更表示自己透過女星林志玲遞送不少消息給日本首相，認為自己對此次台中大選有8成把握。

影片一出隨即掀起討論，不少網友紛紛留言回應「笑死這是反串吧﻿」、「太ㄎㄧㄤ惹」、「這批很純，你吸看看﻿」、「可以先抓去驗尿嗎」、「超越韓總，強過虧雞，屌打柯P，這候選人全台最狂」；還有人笑說「不應該選台中市長的，應該出任地球防衛隊總司令，九大行星的和平就靠你了！﻿」

市長候選人超狂競選發言「太ㄎㄧㄤ」網掀朝聖潮：可以先驗尿嗎？ 宋原通表示，自己透過女星林志玲遞送不少消息給日本首相，不過訊息均顯示未讀。（圖／翻攝自影片）
市長候選人超狂競選發言「太ㄎㄧㄤ」網掀朝聖潮：可以先驗尿嗎？ 宋原通認為此次選戰有8成把握。（圖／翻攝自影片）
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