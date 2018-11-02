不想去養老院！白髮夫妻沒孩子「徵養女」：家產都給她

2018年11月02日 15:31 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少年長者身體日漸變差，更需要親人在旁照料，但若膝下無子，僅能至養老院生活。大陸最近有一對7旬老夫妻，在街頭貼出「徵養女」的訊息，希望有人能照顧他們，未來家產也會留給對方，此訊息一曝光，吸引近百人來應徵，不少人則心疼，希望兩老不要遇到壞人。

根據《梨視頻》報導，78歲的彭姓爺爺與妻子，居住於重慶南岸區，而兩人膝下無子，儘管身體還算硬朗，但總需要別人幫忙照料，由於不想過集體生活，因此不願至養老院，對於褓姆也不敢信任，於是希望藉由「徵養女」的方式，找到真心願意照顧他們的人。

彭爺爺貼出公告，表示自己分別在重慶、利川有兩間房子，且僅提出需50歲左右女性的條件，最重要的是要單身、身體健康、孝順的人，「我們會對她像親生女兒還要親、善待她，百年後繼承所有家產」，而此消息曝光後，吸引近百名民眾應徵。

老翁日前被驗出，雙側側腦室旁及半卵圓中心有少許腔隙性腦梗塞，因此希望有人幫忙照料(圖翻攝自/梨視頻)

而彭爺爺受訪時表示，他在10月中旬收到體檢報告，內容顯示他雙側側腦室旁，及半卵圓中心有少許腔隙性腦梗塞，因此希望有人幫忙照料，而對於是否擔心有人僅貪圖他的家產，老翁則回應「她只要對我們好，那這樣也不怪她」，而妻子對於老伴的做法也持贊成，目前他們也相中其中一名面試者。

許多網友則表示「我覺得這個方法很好啊！只怕被有惡意的人，簽了協議以後用惡毒的方法，讓兩位老人有不測」、「幫幫這70多歲的兩個老年人，現在這社會上騙子那麼多，誰知道是真心的」、「如果是我的話，我會選擇不管是我還是另一半先走，剩下的那個人可以變賣財產，然後自己住養老院去，如果在生命去世前還留有餘額，那就捐了吧」。