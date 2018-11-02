大快人心！ 2奧客餐廳找碴 結果慘遭蛋糕「洗臉」

大快人心！ 2奧客餐廳找碴 結果慘遭蛋糕「洗臉」(圖/翻攝自影片)

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影片來源為Youtube，如遭刪除請見諒

服務業最害怕遇到奧客到店裡大鬧特鬧，但礙於工作的關係，許多員工都會選擇忍耐，除非對方實在太不可理喻，才可能進行「反擊」。日前烏克蘭一間餐廳就有2位女客人找碴，服務生忍耐到最後實在受不了，把手中的蛋糕砸到對方臉上，讓看到的網友都覺得大快人心！

根據外媒報導，這間餐廳位於烏克蘭的首都基輔，一名當地知名編舞家哥恩（Richard Gorn）和朋友一起前往用餐，卻遇到了正在向服務員找碴的奧客，他將這一幕錄下來並上傳到個人IG，並配上文字：「我站在服務生這邊，你呢？」，影片中可以看到兩名身著黑衣的女子正對著服務生大聲嚷嚷、責罵他們：「你惹我生氣，你知道嗎？我點的是沙拉，你竟然拿蛋糕給我」、「我不想吃你的蛋糕！」，服務生耐心解釋仍澆不熄她們的怒火，最後服務生忍無可忍，直接將手中的蛋糕往女子臉上砸去，另一名女子拿起水杯潑水，也被另外一位服務生用派砸臉，隨後兩名服務生馬上轉身離去。

哥恩表示最後因為覺得這兩名奧客太吵了，所以就先行離開，並不清楚之後的事情，但餐廳經理事後出來發表聲明，表示是因為兩位女客人太過粗魯，服務生才會做出反擊，餐廳不會處罰這兩名服務生，甚至還在官方的IG發表貼文表示「Guramma Italiana不能沒有廚師們的自製餡餅！」，並附上了兩位服務生的照片。

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