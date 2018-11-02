撒骨灰在迪士尼能永存夢幻國度？員工白眼：只會活在「這」喔

2018年11月02日 15:41 王佐銘

對許多人而言，迪士尼樂園對他們來說就是個夢幻國度，有人熱愛到買年票為的就是只要有機會就能前去享受當童話人物般的生活。更有少數偏激的民眾決定自己死後要把骨灰撒在樂園中，希望自己能成為樂園中的幽魂，在樂園中獲得永生。但這樣的行為日前雖被外媒證實並不是謠言，但員工卻表示，若發現有骨灰，最終只會被用吸塵器處理，並全部倒入垃圾桶！

近日據外媒報導，其實迪士尼內的員工們發現民眾灑骨灰的舉止後，便會發出「白粉警告」的秘密暗號，隨後便有工作人員拿著專門吸取微小顆粒的高效濾網（HEPA）吸塵器來專門吸走任何類似骨灰的物質，待現場「一塵不染」後，工作人員便會把吸塵器內的骨灰全部到在垃圾桶，等待環保人員將其清除，因此很顯然的，灑骨灰在迪士尼樂園，最終的歸屬只會是「垃圾桶」。

據了解，骨灰是遺骸在火化後留下白色的骨骸，加以研磨後才呈現大家熟知的白色灰燼，也因為過程中經過高溫處理，因此並不會造成公共問題，但並不代表肆意灑骨灰是合法的事情。但對於迪士尼來說，骨灰雖然無毒，不過該行為仍是違法且被嚴格禁止的，嘗試這樣做的遊客將會被強行帶走。但在美國許多地方還是允許民眾灑骨灰，例如國家公園等又或者距離陸面3海里的地方，只要有死者的相關證明與確保灑骨灰的地點離人群越遠越好的地方即可。