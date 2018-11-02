大學生朝聖網紅炸雞店 外賣雞翅見到活蛆噁到吐

大學生朝聖網紅炸雞店 外賣雞翅見到活蛆噁到吐(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
男大生吃外賣炸雞，雞翅裡面竟出現活蛆。 男大生吃外賣炸雞，雞翅裡面竟出現活蛆。(圖/ 翻攝自影片)

現代年輕人喜歡嘗試各種新潮流，有好吃的好玩的一定衝第一。最近大陸安徽有一名男大學生想朝聖一間超夯炸雞店，特地叫外賣品嘗，沒想到炸雞翅卻出現活蛆讓他超崩潰；事後他向店家要求賠償，一開始對方表示可以賠雙倍請他不要給差評，男學生無法接受氣得PO網爆料，引起眾人熱議，而相關部門也介入調查。

綜合陸媒報導，安徽合肥有一名男大學生在微博發文爆料，提到有一天晚上透過美團外賣網叫了最近爆紅的炸雞店，送到後馬上想大快朵頤，當他在吃炸雞翅的時候，卻看到肉裡面有一隻蠕動的蛆，當場讓他噁到吐；男學生表示，先前就曾聽聞同學吃完炸雞店的食物就拉肚子。

男大學生覺得店家的處理態度不佳，才會氣得將事情PO在網路上。 男大學生覺得店家的處理態度不佳，才會氣得將事情PO在網路上。(圖/ 翻攝自影片)

男學生拍下雞翅藏有活蛆的照片，從微信聯絡店家問「怎麼解決」，但對方卻說無話可說，但願意賠償雙倍的錢，「請不要給差評可以嗎？非常抱歉」；不過，他知道熟食內出現活蛆是很嚴重的問題，消費者可以索賠十倍，依照食品安全法第148條，他強調自己的利益受到侵害，才應該堅持索賠1千元(約新台幣4391元)。

豈料店家面對男大生的指控和要求，最後卻堅稱他們從未發生過這種狀況，「炸雞都是嚴格按照時間標準料理，油溫也是按照標準，炸雞在200度的熱油炸，不可能有蟲」，認為是男大生誣賴，還向外賣網站申訴。這起消費糾紛在網路上受到關注，引起熱議，更有相關部門關注並介入調查。

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