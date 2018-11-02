旅行社怎沒被自由行打趴？老司機神解怨念超深

2018年11月02日 16:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少人出國會在自由行或是跟團之間搖擺不定，就有網友認為，出國要自己規劃才好玩，好奇台灣旅行社競爭激烈，又經常被奧客負評洗版，卻少有因此倒閉，於是發文詢問「旅行社怎沒被自由行打趴？」貼文一出，立刻釣出神人的血淚分析，被網友笑虧「怨念很深！」

一名專業網友指出，找旅行社的極大好處在於「跟團會有一個宣洩的管道、共通的敵人」，一旦出事，旅行社理當成了眾矢之的；反之，若是自由行，首先要花時間幫忙排行程，有時還要先刷自己的卡，不僅沒錢賺，行程排出來，光是走太多路、找不到路、排隊等餐廳就會被嫌得一無是處。

不過若是選擇跟團，上述問題通通都可以推給旅行社，諸如「這家旅行社排的不好」、「下次不要找這家」、「回去上網留負評」等等，總之責任不會在自己。

網友還補充，尤其是逛街行程最容易起糾紛，跟團的話就不會發生對方不管時差，有問題就打電話來問；機票各訂各的，朋友機票買貴還要你攤；也不會發生跟別人出遊以後，在他要逛的店就停半天，你要逛的店進去不到10分鐘他就在門口不耐煩，還要嗆說行程你排的，所以你只會塞你想逛的店，「出發以後沒出狀況，回到台灣大概『你棒棒』就沒了，出包你他X的就成為眾矢之的，在背後被砲轟到死」。

這篇怨念超深的剖析文一出引起網友熱議，紛紛留言直呼「怨念很深」、「完全是血淚談」、「中肯，出發前都隨便沒意見，出發後毛一堆」；也有人認為「自由行真的沒比較便宜」、「感覺找對旅伴才是重點」。