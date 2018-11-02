處男「一套漫畫」成功約女藝人回家 結局超展開網笑翻

2018年11月02日 16:55 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

ぱいぱいでか美表示自己曾因為男方有一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫，就被對方拐回家。(圖/ 翻攝自Abema TV影片)

日本網路電視Abema TV先前有綜藝節目找來一些女來賓討論「廉價性愛經驗」，其中一名女藝人ぱいぱいでか美(PAIPAI DEKAMI)分享自己遇到的趣事，當初被一名男人以「家裡有《HUNTER×HUNTER獵人》整套漫畫」約回家，沒想到她真的把漫畫看完就離開；許多網友看完全笑翻，紛紛直呼「他一定是處男」。

網路電視Abema TV的談話性節目《おぎやはぎの「ブス」テレビ》想探討「廉價的性愛經驗」，特地找來許多女來賓，大家爭先恐後分享遇到的超糗狀況，其中一名正妹女藝人ぱいぱいでか美(PAIPAI DEKAMI)笑說自己因為一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫被拐到男人家。

ぱいぱいでか美表示自己是個漫畫迷，和一名男子聊到這方面的話題，對方家中碰巧有一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫，也大方地邀約ぱいぱいでか美到他家，結果她就真的傻傻地去對方家叨擾，但她默默地把全套漫畫看完，就跟對方打個招呼便離開。

後來ぱいぱいでか美才意會到原來男方的邀約是有「性愛目的」，但她猜測對方是處男，所以不敢對她下手，才讓她安心地看完漫畫；現場其他來賓聽完也笑得不亦樂乎，而主持人也忍不住吐槽「很像處男約妹的方法」。ぱいぱいでか美遇到的另類經驗，也讓網友笑翻，「以後要準備多一點漫畫」、「至少他的漫畫被妳摸過」、「羨慕他，可以帶妳回家」。