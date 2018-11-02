處男「一套漫畫」成功約女藝人回家 結局超展開網笑翻

處男「一套漫畫」成功約女藝人回家 結局超展開網笑翻(圖/ 翻攝自推特@ぱいぱいでか美)

友善列印
／綜合報導
ぱいぱいでか美表示自己曾因為男方有一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫，就被對方拐回家。 ぱいぱいでか美表示自己曾因為男方有一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫，就被對方拐回家。(圖/ 翻攝自Abema TV影片)

日本網路電視Abema TV先前有綜藝節目找來一些女來賓討論「廉價性愛經驗」，其中一名女藝人ぱいぱいでか美(PAIPAI DEKAMI)分享自己遇到的趣事，當初被一名男人以「家裡有《HUNTER×HUNTER獵人》整套漫畫」約回家，沒想到她真的把漫畫看完就離開；許多網友看完全笑翻，紛紛直呼「他一定是處男」。

網路電視Abema TV的談話性節目《おぎやはぎの「ブス」テレビ》想探討「廉價的性愛經驗」，特地找來許多女來賓，大家爭先恐後分享遇到的超糗狀況，其中一名正妹女藝人ぱいぱいでか美(PAIPAI DEKAMI)笑說自己因為一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫被拐到男人家。

ぱいぱいでか美表示自己是個漫畫迷，和一名男子聊到這方面的話題，對方家中碰巧有一套《HUNTER×HUNTER獵人》漫畫，也大方地邀約ぱいぱいでか美到他家，結果她就真的傻傻地去對方家叨擾，但她默默地把全套漫畫看完，就跟對方打個招呼便離開。

後來ぱいぱいでか美才意會到原來男方的邀約是有「性愛目的」，但她猜測對方是處男，所以不敢對她下手，才讓她安心地看完漫畫；現場其他來賓聽完也笑得不亦樂乎，而主持人也忍不住吐槽「很像處男約妹的方法」。ぱいぱいでか美遇到的另類經驗，也讓網友笑翻，「以後要準備多一點漫畫」、「至少他的漫畫被妳摸過」、「羨慕他，可以帶妳回家」。

突然狂噴「血淚」！ 他嚇壞急... 懷孕14周流產！心碎媽「牽胎...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。