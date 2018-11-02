受不了丈母娘！ 男子搞失蹤又裝失憶 結果下場GG了

2018年11月02日 17:48 賈恩祺

婆媳問題自古以來就很難解，但丈母娘和女婿不合的事件就比較少見了，近日有一名義大利男子，因為受不了丈母娘的壓制，而引發一場神祕失蹤事件，整個過程曲折離奇，讓大家得知真相後都哭笑不得。

這名義大利男子和妻子共育有4個兒女，看似平靜的日子卻因為丈夫的突然失蹤而打破，他並沒有留下任何書信，只留有一個線索，就是公事包裡一張寫著數字序列的紙條，他的大兒子破解了密碼後，只發現了1.05萬歐元（約新台幣36萬），究竟這名男子去了哪裡？家人非常著急，連忙報警。

義大利警方十分關注這個案件，他們搜查任何所有可能留有線索的物品，最終在他的電腦裡發現，他曾搜尋過「如何消失」、「如何假裝失憶」這兩個關鍵詞，接著又發現男子失蹤後，曾經到義大利中部普拉托中國城的一間超市打過工，但沒有做很久又消失了，於是綜合所有得來的線索，他們推測這名男子應該是「被大陸黑幫追殺，所以跑路了」，但男子的家人都覺得離奇，從不知道他曾得罪過黑幫。

隨後，警方在英國蘇格蘭發現了這名男子，當家人飛到蘇格蘭去見他時，他卻不認得他的家人，無奈之下只好將男子帶回義大利給醫生診斷，經過一連串的檢查後，醫生卻表示他並沒有失憶，讓所有的人都感到很困惑。

最後在警方的逼問之下，這名男子才鬆口，坦承自己是因為受不了丈母娘，覺得自己被壓制了，才會選擇搞失蹤這一招，他還表示：「我只是想讓我的家人明白我有多重要，我要重新奪回我做為丈夫和父親在這個家的地位！」，但他卻對他的家人造成了很大的痛苦，目前這名男子已經被義大利警方以「拋棄罪」的名義給起訴。