懷孕14周流產！心碎媽「牽胎兒手說再見」 把10公分遺體葬花盆

懷孕14周流產！心碎媽「牽胎兒手說再見」 把10公分遺體葬花盆(圖/ 翻攝自臉書@ Sharran Sutherland)

友善列印
／綜合報導

女人到了一定的年紀新陳代謝和身體機能會下降，連懷孕生小孩都變成危險的事。美國一名高齡產婦薩瑟蘭(Sharran Sutherland)，懷孕14周不幸流產，但她不希望害已成形的胎兒被分屍，選擇引產將遺體帶回家；薩瑟蘭拍下牽著胎兒手的照片，並將僅10公分的遺體埋在花盆，只願以後花開就能想到她無緣的小孩。

綜合外媒報導，今年40歲的薩瑟蘭和老公麥可住在密蘇里州，先前她本來已懷孕14周，但產檢時意外發現胎兒突然沒有呼吸心跳，醫師認為要進行流產手術；但薩瑟蘭想到動手術的話胎兒會被「分成兩半」，而且孩子已經成形，所以選擇用分娩的方式，讓胎兒能「完整的」來到這世界。

經手術後，醫師成功取出薩瑟蘭腹中的胎兒，夫妻兩人不願意胎兒變成「醫療廢棄物」，但為了一個出生就喪命的胎兒辦喪禮又太隆重，於是決定把超迷你的胎兒遺體帶回家，用食鹽水浸泡並放在冰箱保存。

而兩人用一個星期的時間記錄他們愛的結晶，用她的小手蓋手印、拍照，從照片中已看得出來胎兒的手、腳和臉部輪廓，甚至小手上還長出指甲；後來他們只好將遺體埋在一個花盆裡，想要藉由每年的花開，讓他們記得曾經差點有一個可愛的孩子。

事後薩瑟蘭在臉書上分享胎兒的照片，並發文呼籲每一個有墮胎念頭的人，因為很多人想做流產手術時，肚子裡的小孩可能已經成形，「像是一個人」，希望能透過自身經驗勸勸其他人，面對小生命要做出正確的選擇，他們是一條生命。

文章來源：Daily Mail

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