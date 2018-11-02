2018年11月02日 18:20 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有時喝醉總會鬧出笑話，酒醒後回憶起來讓人想笑。最近有一名女網友與媽媽出國旅遊，兩人一晚在餐酒館喝了點酒，因此餐後便呈現微醺狀態，豈料她們走路回家時，喝茫的母親驚訝的指向前方，直呼很漂亮要她去合照，而網友一看則驚呆秒酒醒。

一名網友在PTT笨版提到，與母親出國旅遊，一晚她們至餐館用餐，「點了一壺酒精濃度意外高的Sangria，所以晚上跟媽媽算是微醺的走回下榻的飯店」，兩人散步途中，其母親突然興奮的指向前方，喊著「前面那個地方很漂亮！快過去我幫你拍照」。

喝醉媽街頭驚見「千本鳥居」搶拍 她看傻秒酒醒笑瘋(左示意圖/達志影像/右圖翻攝自/PTT)

原po也朝母親指的方向看去，沒想到她當場看傻，母親說的景點，竟然只是一個略有裝飾的鷹架，馬上被母親的瘋言瘋語笑瘋，搞不清楚是被媽媽逗樂了「還是酒精讓我太嗨沒辦法思考，當晚我一路上笑的沒心沒肺的，好像這輩子沒笑過一樣」。

許多網友認為，這個鷹架與日本知名景點相似「跟千本鳥居有八成像」、「鳥居？鷹居吧！千本鷹居」、「蠻漂亮的鷹架，原來是鳥居啊！」、「估計你媽會以為你醉到會看到千鳥居」、「媽媽需要解酒湯，不過鷹架也搭得蠻有美感的」、「好幸福，和媽媽一起發酒瘋」、「好可愛的母女」。