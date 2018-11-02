造紙廠收購「童子尿一桶880」 網驚呆：想起兒時吃紙的畫面

2018年11月02日 20:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

古裝電視劇中常有跟「童子尿」相關的情節，不禁令人懷疑童子尿是否真有奇效。最近大陸浙江有一名造紙達人李文德在街訪貼公告，竟寫著「尋尿啟示」，更祭出用200元(新新台幣880元)收購一桶尿的高報酬，引起民眾熱議；消息曝光後，讓大批網友都驚呆，「想起了我小時候吃紙的畫面」。

綜合陸媒報導，浙江杭州的李文德是製作「富陽竹紙」的非遺傳人，他最近在居住的村子附近張貼公告，寫著「重金求尿」、「尋尿啟示，雙11到了，網店的紙賣瘋了，重金求童子尿，非遺傳承需要妳」；原來李文德的紙廠製造紙的素材裡，其中一項就是童子尿，「這是流傳下來的傳統，我們用童子尿發酵，淋過尿的紙比沒淋過的，墨色更發黑發亮」。

李文德表示，他們製造的紙多年前就申報國家級非物質遺產，今年的需求量又比去年多，因為預計應付雙11購物節，所以非常急需童子尿，原本一桶30元(約新台幣132元)的收購價更提高到200元(約新台幣880元)，如果沒人主動供給，他們會一家一家找，收集童子尿。

「重金求尿」的消息曝光後，在網路上引起熱烈討論，網友紛紛留言「突然感覺紙有味了」、「那種黃色的紙是這個做的？」、「以後翻書不再手指沾舌頭了」、「去幼兒園放個尿桶就行了」、「想起了我小時候吃紙的畫面」、「我似乎找到了一條發財致富的路」、「這是一條有味道的新聞」。