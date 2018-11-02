少女看「怪獸電力公司」留陰影 夢遊進衣櫥詭異吊死

少女看「怪獸電力公司」留陰影 夢遊進衣櫥詭異吊死(示意圖/達志影像)

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卡通「怪獸電力公司」是不少人的最愛，但其中衣櫥跑出怪獸的橋段，也嚇壞不少小朋友。英國威爾斯南部城市一名13歲少女，有在睡前查看衣櫥的習慣，日前父親叫她起床時，發現她竟離奇吊死在衣櫃裡，而身上還穿著校服，由於少女有夢遊病史，警方推測她可能夢遊後進入衣櫥，才會不小心喪命。

綜合外媒報導，居住於卡菲利（Caerphilly）的13歲海茲爾（Hazel Georgina Bradley），在5月23日晚間與母親開心聊天後，便在睡前與母親親吻道晚安，豈料隔日早上6點多，父親欲叫海茲爾起床時，發現床上沒有人，之後便在衣櫥找到女兒，當時她身穿校服上吊自殺。

43歲的母親芮貝卡（Rebecca Bradley）表示，自從2001年「怪獸電力公司」上映後，海茲爾就非常喜歡這部動畫，不過影片中的怪獸，都是從衣櫃裡出來嚇人，而海茲爾也對此深信不已，因此她在睡前必定會去查看衣櫃，「海茲爾一定要將衣櫃門關上」。

13歲海茲爾（Hazel Georgina Bradley） 13歲海茲爾（Hazel Georgina Bradley）(圖翻攝自/每日郵報)

而父親葛拉漢（Graham Bradley）透露，其實在女兒死前，早就知道她有夢遊的問題，先前就曾碰過夢遊的海茲爾，事發前還曾看見她身穿校服在廚房遊蕩，因為女兒必須要戴眼鏡，才能看清楚，當時她都沒戴眼鏡走動，因此他們確認，海茲爾當時是在夢遊。

警方隨後檢驗，發現海茲爾並未留下任何遺書，在生前也未做出詭異行為，加上她懼怕衣櫥且有夢遊狀況，推測她可能在夢遊期間，想再次確認衣櫥是否安全，沒想到卻意外吊死在裡面。母親芮貝卡哀痛地表示，女兒具有音樂天賦，是一個想像力豐富的孩子，沒想到卻意外過世。

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