天貓稱「假一賠十」他花26萬買到假勞力士讓客服慌了

2018年11月03日 08:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

小邱要求天貓兌現「假一賠十」的承諾，賠償10隻勞力士手錶。（影片取自YouTube）

網路電商競爭激烈，大陸知名網購平台「天貓」為了攬客，打出「假一賠十」的口號，只要買到假貨就賠你10個，如今卻踢到大鐵板！一名男子花了59888元人民幣（約26萬6千元新台幣）的勞力士手錶，沒想到送去鑑定卻發現是假貨，現在要求賠償，嚇得天貓客服不知所措。

一名從事建築工程的小邱，日前在談一筆生意，因為對方對鐘錶很有研究，於是上天貓國際買了一支價格59888元人民幣（約26萬6千元新台幣）的勞力士「潛航者系列」手錶，原以為天貓賣場有專人把關，沒想到下標後賣家卻說沒有鑑定書，於是他就找了個師傅看，發現錶有問題，經鑑定後驚覺這支勞力士手錶跟廠商公示特徵明顯不符。

小邱自覺受騙，憤而向賣家反應，不料對方卻要求他將鑑定書與手錶一併寄回，邱男擔心若全數寄給賣家，日後舉證會有變數，因此轉向天貓客服反映，要求兌現「假一賠十」的承諾，賠償10隻勞力士手錶，但客服不敢承諾，僅說會呈報上級長官，有結果會立即回覆。

小邱的遭遇曝光後引起大陸網友熱議，紛紛留言回應「天貓國際很難買到真貨」、「假一賠十，只是大街叫賣的噱頭」、「賠十個假的給你」；也有網友建議「直接走司法程序吧，畢竟數額巨大」。

小邱將勞力士手錶拿去鑑定。（圖／翻攝自微博）