天貓稱「假一賠十」他花26萬買到假勞力士讓客服慌了

天貓稱「假一賠十」他花26萬買到假勞力士讓客服慌了（圖／翻攝自微博）

友善列印
／綜合報導
小邱要求天貓兌現「假一賠十」的承諾，賠償10隻勞力士手錶。（影片取自YouTube）

網路電商競爭激烈，大陸知名網購平台「天貓」為了攬客，打出「假一賠十」的口號，只要買到假貨就賠你10個，如今卻踢到大鐵板！一名男子花了59888元人民幣（約26萬6千元新台幣）的勞力士手錶，沒想到送去鑑定卻發現是假貨，現在要求賠償，嚇得天貓客服不知所措。

一名從事建築工程的小邱，日前在談一筆生意，因為對方對鐘錶很有研究，於是上天貓國際買了一支價格59888元人民幣（約26萬6千元新台幣）的勞力士「潛航者系列」手錶，原以為天貓賣場有專人把關，沒想到下標後賣家卻說沒有鑑定書，於是他就找了個師傅看，發現錶有問題，經鑑定後驚覺這支勞力士手錶跟廠商公示特徵明顯不符。

小邱自覺受騙，憤而向賣家反應，不料對方卻要求他將鑑定書與手錶一併寄回，邱男擔心若全數寄給賣家，日後舉證會有變數，因此轉向天貓客服反映，要求兌現「假一賠十」的承諾，賠償10隻勞力士手錶，但客服不敢承諾，僅說會呈報上級長官，有結果會立即回覆。

小邱的遭遇曝光後引起大陸網友熱議，紛紛留言回應「天貓國際很難買到真貨」、「假一賠十，只是大街叫賣的噱頭」、「賠十個假的給你」；也有網友建議「直接走司法程序吧，畢竟數額巨大」。

天貓稱「假一賠十」他花26萬買到假勞力士讓客服慌了 小邱將勞力士手錶拿去鑑定。（圖／翻攝自微博）
天貓稱「假一賠十」他花26萬買到假勞力士讓客服慌了 鑑定結果卻發現是假貨，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自微博）
氣pupu！ 疑似彩券沒中引... 網戀大眼萌妹1年終見面！女友...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。