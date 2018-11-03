長髮妹亂入東港迎王跪拜儀式 在地人爆氣：被天收衰3年

2018年11月03日 10:16 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東縣鎮東隆宮3年1科「迎王平安祭典」一連8天盛大舉行，吸引眾多信徒共襄盛舉，祈求闔家平安，不料正當一眾轎班跪在廟前誠心參拜時，一名戴墨鏡的女子卻拿著手機自拍，亂入儀式，被網友認為行為觸犯禁忌，「等著被王爺收！」

一名蘇姓民眾昨（2日）將照片上傳到《東港好厝邊》臉書公開社團，並發文寫道「拍照記錄很好，但拜王三年一科，何其隆重莊嚴，穿梭拜王其中，實在不禮貌…」畫面中，只見一名戴著墨鏡的長髮女子，在眾多轎夫跪拜時，如入無人之地，隨意穿梭走動，還單手高舉相機恣意取景自拍，高調「做自己」的離譜行徑讓人搖頭。

照片曝光後引來不少網友撻伐，「正常看到這情況都知道要迴避吧」、「宗教不同，就要尊重，不懂就要問，不是當無腦」；還有人出言警告「不尊敬，會招來災厄，真的」、「犯了禁忌，再來求王爺公就吃力了」、「罪重，放心，王爺公會辦她的」、「我阿嬤家在東港，感覺她至少衰3年，下一科記得回來謝罪」。

不過也有人認為，「會不會是外地人不懂迎王的禮節才這樣子」、「也許對傳統禮俗，禁忌比較不懂，別太苛責了，大千歲爺慈悲不會見怪的」。

長髮女子拿著手機自拍，亂入儀式，被網友認為行為觸犯禁忌。（圖／翻攝自臉書《東港好厝邊》）