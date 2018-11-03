倒了就跑！八卦山成「垃圾山」產業公路淪垃圾大道

2018年11月03日 13:57 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不能亂丟垃圾是人盡皆知的硬道理，沒想到彰化花壇鄉民今（3日）上午到灣東村農作時，卻驚見八卦山一處產業道路被棄置長達200公尺的廢棄布料，宛如一座座小山，高度竟達一層樓高！

當地臉書社團《花壇人俱樂部》版主陳元銘與參選花壇鄉長的執業醫師顧勝敏據報，趕抵現場勘查，碰巧撞見一輛滿載貨物的的大貨車開進該條產業道路，懷疑就是無良的偷倒者，於是立即追車錄影，但最後仍被對方逃逸，於是便將側錄影片和貨車車牌號碼交予警方。

彰化警分局三家派出所獲報後馬上出動追捕，並在東外環道往台中方向發現該輛貨車，立即攔下帶回派出所，40歲的陳姓貨車駕駛訊問後坦承不諱，表示之前曾偷倒4、5趟，沒料到這次會被逮個正著。

事件曝光後當地民眾一片撻伐，砲轟「真的很無良！然，要有實際的懲處才有用！」、「偷倒垃圾的車目前在派出所外面，還真大台真么壽」、「他自己也是垃圾～也是要倒掉才是」、「直接帶去找生産源頭，重罰關個2年，不得易科罰金，就比較不敢再亂倒」。

此外，不少民眾對於此次警方能迅速破案給予相當高的評價，並感謝正義感爆棚的執業醫師顧勝敏和《花壇人俱樂部》版主陳元銘的熱心協助。

長達200公尺的廢棄布料，宛如一座座小山。（圖／翻攝自臉書《花壇人俱樂部》）

「垃圾山」度竟達一層樓高。（圖／翻攝自臉書《花壇人俱樂部》）