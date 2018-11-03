「奶茶控」哭了！ 紅茶加牛奶竟失去這功效？

「奶茶控」哭了！ 紅茶加牛奶竟失去這功效？(示意圖/達志影像)

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許多人都是奶茶的愛好者，台灣民眾對於奶茶也是非常熱愛，很多手搖飲店的熱銷飲料，奶茶都榜上有名，連外國遊客來到台灣指名要喝的也是「珍珠奶茶」，可見它的魅力實在不容小覷，但日本的紅茶協會卻宣布了一件壞消息，讓「奶茶控」都十分震驚。

近日，日本紅茶協會宣布了2018年推薦的紅茶店名單，獲選為推薦店家都會得到紅茶協會推廣飲用紅茶的海報與傳單，今年協會著重宣傳紅茶具有抵抗流感和殺菌消炎的功效，因此海報跟傳單也都寫上了相關資訊。有日本研究者證明了紅茶只需要用10秒就可以讓99.99的細菌失去活性，此外，除了上述的功效外，紅茶還可以預防蛀牙。

一間獲選為推薦店家的紅茶店就在推特上分享獲選的好消息，但他們也另外上傳了宣傳海報的照片，並強調了上面的細節，可以看見海報大大的展示了紅茶可以殺菌消炎的宣傳圖樣及文字，下方卻有一排小字寫著：「但是加了牛奶就會失去這種效果！」。

照片一上傳便引起熱烈的討論，有網友質疑紅茶的功效真的有這麼強大嗎？也有網友支持這樣的說法，但絕大多數人還是覺得「功效沒關係，只要好喝就好啦」。

嚇壞了！ 晚上獨自走去廁所 ... 190公斤還不夠！ 露點暴吃...

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