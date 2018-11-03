顏值堪比二次元老婆！ 超甜美聲優讓網友好心動

2018年11月03日 19:57 賈恩祺

喜歡看動漫的人對於聲優應該都不會太陌生，很多聲優不只聲音辨識度很高，連顏值都十分出色！並且最近日本聲優界也十分積極將聲優「偶像化」，讓許多高顏值的聲優們被大家看見。

小宮有紗長相甜美 被稱為高顏值聲優之一(圖/翻攝自推特/@box_komiyaarisa)

因為擔任偶像動畫《LoveLive!Sunshine!!》裡的黑澤黛雅而走紅的小宮有紗，就被業界評為高顏值代表聲優之一，小宮有紗長相甜美可愛，大大的眼睛配上挺立的鼻子，有著一種混血兒的感覺，1994年2月5日出生的她，小時候曾學習過芭蕾舞，專長是包含芭蕾舞在內的所有舞蹈，還會畫插畫，除了可愛的臉蛋以及多樣的才藝以外，小宮有紗也被媒體喻為「業界難得一見的神之Body」，甚至給了她「蜜大腿」聲優的稱號，因此小宮有紗拍攝過許多寫真集，一展好身材。

她也被媒體喻為「業界難得一見的神之Body」(圖/翻攝自推特/@box_komiyaarisa)

雖然小宮有紗並不是科班出生，但她也在許多動漫配音中有著優秀的表現，此外，除了聲優工作，她也時常會以演員的身分出現在電視劇和節目上，多方位的發展也讓更多人注意到這位甜美可愛的高顏值聲優！