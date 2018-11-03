體驗「VR斷頭台」 被砍後他嚇壞直呼：絕不嘗試第二次！

2018年11月03日 20:53 賈恩祺

VR遊戲越來越盛行，既虛擬又真實的感覺讓許多玩家愛不釋手，但你會想要體驗一次「在虛擬遊戲中被殺死」的真實感嗎？最近有一名日本網友，因為好奇而嘗試「VR斷頭台」的遊戲，玩完之後讓他大呼：「絕對不要再玩第二次！」。

一名暱稱「narihara」的日本網友，因為太過好奇要如何在虛擬空間中感受真實，所以他的朋友便推薦他玩一款名叫「Battle of Camlann」的遊戲，可以在裡面體驗被斷頭台砍頭的感受，這個遊戲世界被設定為一個狹窄陰暗、只有一個斷頭台的空間，並且斷頭台刀片落下的時機是交由其他玩家所操控。

一開始這名網友還非常興奮，但隨著進入遊戲後眼前一片因陳，耳邊還聽到不知名厚重呼吸聲以及詭異的時鐘滴答聲，讓他開始緊張起來，心跳和呼吸也都跟著加快，漸漸地他忘記自己身處在VR世界，腦海裡只浮現出「不想死」的心情。當虛擬的刀片落下後，他感受到一股強烈的「觸覺」，忍不住大叫出聲，意識也跟著模糊起來，身體完全動彈不得，在一旁的朋友感覺不對勁，趕緊把他叫醒，這名日本網友才驚覺原來自己還「活著」，但冷汗仍不斷流下，四肢麻木長達30分鐘，事後再回想起這個經歷，他直呼：「真的太恐怖了，完全不想再體驗第二次」。

看到這段故事，關注VR的日本科技媒體「moguraVR」也派出記者體驗，也同樣會產生呼吸和心跳加速的現象，甚至還會不自覺擺出上斷頭台的手勢，記者也提醒大家，如果平常看恐怖電影就容易有代入感的人，千萬不要輕易嘗試這個VR斷頭台，雖然刀片只是虛擬的，但害怕的心理會影響到生理，導致一連串的生理反應。