「走道太亂」瓦斯師傅加收10元合理嗎？ 網友吵翻了

2018年11月04日 07:00 賈恩祺

一名網友代友在「爆怨公社」上發文，表示媽媽在兩個月前叫了一桶瓦斯，瓦斯行的老闆娘已經報價搬到四樓總共800元，但瓦斯師傅送達時卻要收810元，媽媽很困惑問師傅明明老闆娘報價800，為什麼還要多收10元？瓦斯師傅竟回答因為網友家走道東西太多，不好走路，如果摔傷了怎麼辦？

最近，他也叫了一桶瓦斯，電話中老闆娘報價810元，但事後老婆卻說瓦斯師傅收了840元，讓他感到匪夷所思，立刻打去瓦斯行確認，老闆娘回答他是瓦斯師傅收錯錢了，會請師傅將30元退回，但等了許久都沒等到後續。事主十分困惑，為什麼明明老闆娘都已經報價過了，瓦斯師傅卻還要用「走道太亂」等理由再多收錢，讓他不知該如何處置。

貼文發布後，馬上引起網友兩方意見熱烈討論，有些網友認為加收10元很合理，「多些錢沒差吧，當做善事就好」、「怕花錢不會自己扛上去，住那麼高師傅沒跟你收一千就該偷笑了」、「幾十塊也要計較？是有多窮？」。

但也有網友認為事主只是因為跟當初報價收的不一樣，才會覺得有點不滿，而不是在在意這10塊錢，覺得師傅不應該擅自加收錢，「當初說多少就是多少，哪有突然收小費的道理？小費是消費者願意給勞工的費用，而不是應該，大家都自動收小費還談價錢幹什麼？」、「除非樓層謊報，不然不該坐地起價」。