2018年11月04日 10:47 王佐銘

曾一晚賺675萬！日本昔第一男公關年老色衰...近日動態曝光

日本風俗產業相當聞名，最廣為人知的便是風俗娘又或者牛郎了，不過讓許多人好奇的是，為什麼會這麼多人搶去做這類的行業呢？原來是真的相當有賺頭，只要自己的手腕、交際技巧夠好，便能替自己賺來天大的財富！

日前就有日本電視台訪問一名曾經的冠軍男公關「城咲仁」，當年他在歌舞伎町可說是叱吒風雲，更是牛郎界的傳奇之星。21歲那年，他才入行兩個月，便成為了該店的業績冠軍，之後更是連續五年都穩坐日本第一男公關的寶座。許多女客爭相見他，但因為預約需要排隊，便有人砸下432萬元的現金要求插隊。

更驚人的是，城咲仁曾一晚做到約新台幣675萬元的高業績，光酒水抽成就跟一般上班族一年的收入差不多。而曾創造一年收入約2700萬元的他，也曾進入演藝圈，不但專門分享自己當牛郎的有趣經驗外，更因此成為了許多節目的固定家賓。

但因為年老色衰及觀眾聽膩了他的牛郎經驗，城咲仁開始無法接到演藝圈的相關通告，最後因為揮金如土而變得窮困潦倒。近年，年近40歲他的在朋友的介紹後，他開始替其經營西班牙餐廳，每天除了點單、接客與打掃外，靠著他強烈的公關本領也成功把餐廳經營起來。雖然這樣的薪水跟以往相比，嚴重懸殊，但他仍一改以往夜夜笙歌的生活，靠著自己勤奮的努力，重新站了起來。