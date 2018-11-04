聖經「古老3預言」數月內接連印證 網嚇：末日將至

2018年11月04日 11:59 王佐銘

聖經重大預言接連應驗！日前以色列才傳出2000年來第一頭紅色小母牛誕生，世界末日將至的說法。沒想到近日又有2個末日預言又在以色列成功應驗，讓不少信徒們得知消息後，不免真的懷疑是否世界末日真的要到來了嗎？

2000年來第一頭紅色小母牛誕生。(圖/翻攝自mirror.uk)

綜合外媒報導，今年8月底，以色列「聖殿研究所」宣布，一頭紅色的小母牛在國內誕生，為了證明牠真的全身都是紅色的，還進行了「廣泛性的檢查」，結果這頭母牛真的沒有任何瑕疵，因此據聖經中古老的預言表示，「兩千年來第一頭紅色小母牛在以色列誕生後，世界末日即將降臨」研究所宣布這頭紅色小母牛將啟動「重新淨化世界」的預言。

死海竟驚見有魚群在內。(圖/翻攝自mirror.uk)

在紅色小母牛誕生後消息傳出沒多久，上月以色列更有報導指出，有民眾在全球最低點、鹽度37%幾乎沒有任何生物能生長其中的「死海」發現魚群蹤跡，印證了聖經中「當水從耶路撒冷聖殿湧流入死海時，死海將不再是死海，這裡將有成群的魚兒」這個預言。

在以色列哭牆，竟驚見蛇類的蹤跡。(圖/翻攝自mirror.uk)

沒想到先前2個預言都成真後，本周三晚間又有件奇怪的事情發生在以色列的哭牆，一條蛇竟從哭牆的縫隙爬了出來，並且嚇跑了一隻鴿子。許多見狀的信徒們見狀後瞬間聯想到在伊甸園中，引誘亞當與夏娃的便是蛇，而蛇更被稱為惡魔撒旦的化身。因此當有蛇從最神聖的地方出現，簡直讓大夥們頓時陷入了恐慌。

對此，雖然世界末日的傳聞一直都在網上廣為流傳，但這樣的事跡接連發生後，更讓許多人相信這世界的末日期限將至，最快將發生於西元2021年！