一顆黑蘋果665元！單價高果農卻不願種 原因無奈曝光

一顆黑蘋果665元！單價高果農卻不願種 原因無奈曝光(圖翻攝自/每日頭條)

友善列印
／綜合整理

蘋果富有礦物質和維生素，是不少人喜歡的水果，市面上常見紅與青色品種，不過你有看過「黑蘋果」嗎？黑蘋果產於大陸高原地區，近期成為流行新品種，且一顆要價150元人民幣（約新台幣665元），宛如天價卻沒有果農願意種植，而無奈原因跟著曝光。

綜合陸媒報導，黑蘋果又稱為「嘎啦果」，原產於紐西蘭，之後被引進大陸，種植於平均海拔3100公尺的西藏林芝，其果實口感細脆、酸甜適口，也由於生長於高海拔環境，因此黑蘋果害蟲少、果實糖分高，且不需特地施肥，再加上獨特的黑色外表，因此深受眾人喜愛。

一顆黑蘋果665元！單價高果農卻不願種 原因無奈曝光 一顆黑蘋果665元！單價高果農卻不願種 原因無奈曝光(圖翻攝自/每日頭條)

而黑蘋果儘管賣相好，一顆甚至要價150元人民幣（約新台幣665元），但卻鮮少有果農願意種植，因為它生長地氣溫較低，因此生長速度也較緩慢，一般蘋果2、3年就能成熟結果，但黑蘋果從種植至收成，就需花費8年的時間。

再者，目前種植地僅500多畝，而成熟的蘋果中，有許多果實未達到黑色標準，僅有30%左右達標可使用，因此總體產量並不高，因此儘管一顆要價不斐，但種植成本高，不少消費者也買不起。據了解，廠商會結合種植產地，製作具藏族文化的黑卡片，將黑蘋果禮盒主攻高端市場。

聖經「古老3預言」數月內接連... 媽開奶油盒驚見「害羞畫面」 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。