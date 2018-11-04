2018年11月04日 14:32 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

蘋果富有礦物質和維生素，是不少人喜歡的水果，市面上常見紅與青色品種，不過你有看過「黑蘋果」嗎？黑蘋果產於大陸高原地區，近期成為流行新品種，且一顆要價150元人民幣（約新台幣665元），宛如天價卻沒有果農願意種植，而無奈原因跟著曝光。

綜合陸媒報導，黑蘋果又稱為「嘎啦果」，原產於紐西蘭，之後被引進大陸，種植於平均海拔3100公尺的西藏林芝，其果實口感細脆、酸甜適口，也由於生長於高海拔環境，因此黑蘋果害蟲少、果實糖分高，且不需特地施肥，再加上獨特的黑色外表，因此深受眾人喜愛。

一顆黑蘋果665元！單價高果農卻不願種 原因無奈曝光(圖翻攝自/每日頭條)

而黑蘋果儘管賣相好，一顆甚至要價150元人民幣（約新台幣665元），但卻鮮少有果農願意種植，因為它生長地氣溫較低，因此生長速度也較緩慢，一般蘋果2、3年就能成熟結果，但黑蘋果從種植至收成，就需花費8年的時間。

再者，目前種植地僅500多畝，而成熟的蘋果中，有許多果實未達到黑色標準，僅有30%左右達標可使用，因此總體產量並不高，因此儘管一顆要價不斐，但種植成本高，不少消費者也買不起。據了解，廠商會結合種植產地，製作具藏族文化的黑卡片，將黑蘋果禮盒主攻高端市場。