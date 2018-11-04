母信謎聲「他是條會吃人的龍」 寶寶遭砍頭丟餐桌長蒼蠅

寶寶遭砍頭丟餐桌長蒼蠅，只因母親聽信謎之聲。(圖/翻攝自每日郵報)

友善列印

巴西日前發生了一起狠母弒子的駭人命案，據悉該名媽媽表示，自己聽到神秘的聲告訴她自己的兒子是條會吃人的龍，因為太過害怕，便把17個月大的寶寶殺死並把他的頭剁下來，分屍用塑膠袋包起來棄置於家中廚房！

綜合外媒報導，這名受害嬰兒的奶奶於本月2日早上起床後，想要去找自己的媳婦和17個月大的小孫子，豈料卻在桌子上看見一個血肉模糊的塑膠袋且上面爬滿了蒼蠅，一開始她以為是條發臭準備被丟棄的魚，沒想到當她正要拿出去丟時，一隻小手赫然從袋子掉了出來，讓她當場慘叫嚇暈。

家中另外2名小孩聽聞聲響後，立即出來查看，發現昏倒的奶奶和寶寶屍體後立刻向警方報案。警方緊急調查後，晚間發現了嬰兒的母親，她穿著沾滿血跡的衣服並且在攤位前讀聖經。但因為她的精神狀況相當不穩定，因此警方在盤問她的時候，她表示身上的血是自己的月經。

最後女子遭逮後，才承認了自己殺了寶寶，她表示因為有神秘的聲音跟她說，寶寶是一條邪惡的龍，若不除掉他，之後就會變成龍的型態把大家都吃掉。因此她將寶寶帶進廚房殺死並剁碎分屍，再把屍塊分裝在不同的袋子中，並棄置於廚房桌上。

據了解，該名女子自從和丈夫離婚後便罹患了憂鬱症，曾吃藥治療，但因為3個月前開始停藥，所以才會做出這樣荒唐的行為。目前女子遭到拘留，恐怕未來會被控謀殺罪，但現在法官正在決定是否將她送往精神病院接受治療。

文章來源：Disturbed mother in Brazil beheads her baby son after 'voices told her he was an evil dragon'

以為長水痘...3歲童染食肉...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。