母信謎聲「他是條會吃人的龍」 寶寶遭砍頭丟餐桌長蒼蠅

2018年11月04日 15:07 王佐銘

巴西日前發生了一起狠母弒子的駭人命案，據悉該名媽媽表示，自己聽到神秘的聲告訴她自己的兒子是條會吃人的龍，因為太過害怕，便把17個月大的寶寶殺死並把他的頭剁下來，分屍用塑膠袋包起來棄置於家中廚房！

綜合外媒報導，這名受害嬰兒的奶奶於本月2日早上起床後，想要去找自己的媳婦和17個月大的小孫子，豈料卻在桌子上看見一個血肉模糊的塑膠袋且上面爬滿了蒼蠅，一開始她以為是條發臭準備被丟棄的魚，沒想到當她正要拿出去丟時，一隻小手赫然從袋子掉了出來，讓她當場慘叫嚇暈。

家中另外2名小孩聽聞聲響後，立即出來查看，發現昏倒的奶奶和寶寶屍體後立刻向警方報案。警方緊急調查後，晚間發現了嬰兒的母親，她穿著沾滿血跡的衣服並且在攤位前讀聖經。但因為她的精神狀況相當不穩定，因此警方在盤問她的時候，她表示身上的血是自己的月經。

最後女子遭逮後，才承認了自己殺了寶寶，她表示因為有神秘的聲音跟她說，寶寶是一條邪惡的龍，若不除掉他，之後就會變成龍的型態把大家都吃掉。因此她將寶寶帶進廚房殺死並剁碎分屍，再把屍塊分裝在不同的袋子中，並棄置於廚房桌上。

據了解，該名女子自從和丈夫離婚後便罹患了憂鬱症，曾吃藥治療，但因為3個月前開始停藥，所以才會做出這樣荒唐的行為。目前女子遭到拘留，恐怕未來會被控謀殺罪，但現在法官正在決定是否將她送往精神病院接受治療。