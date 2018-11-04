百貨驚見「6指小鬼腳印」 網友淡定：這區鬧鬼10年了

2018年11月04日 15:45 王佐銘

對於靈異事件，許多人總是抱持著半信半疑的心態，除非親眼所見又或者有「證據」發現，這才會讓他們心服口服，相信有科學無法解釋的現象發生。近日，菲律賓一件靈異傳說在網上浮上檯面，原本以為僅是一個人所見，但沒想到有眾多網友都提出證據並分享自己曾親身經歷過，且這個恐怖傳說竟然已經持續了長達10年之久。

不只一名網友表示有看過這樣的靈異現象。(圖/翻攝自twitter)

近日，有菲律賓網友陸續在twitter上表示，在Balanga區的幾間購物中心都會發現地板上會浮出「小孩腳印」，當中不乏是沾滿泥濘又或者血跡等等。最令人好奇的是，因為總是只出現一腳，讓人不解到底前後步伐在哪裡呢？另外，若該腳印被擦掉、清理掉後，沒多久又會再出現另外一個印子，讓見狀的民眾感到相當害怕，因為他們永遠不知道腳印是誰的與腳印從哪來？

因此，這樣的腳印被拍照上傳後，許多網友們開始分享自己遇到相似的事情，有人表示自己看見的腳印上有6根指頭，也有人指出在該區域的購物中心，夜裡都會輪番出現那樣的腳印，直到隔天大家才會發現，且總是出現在不同的店裡，實在相當詭異。

因為這個靈異現在太多人看見，且這10年間已經有許多人聽過這無數次的小腳傳說，因此有些店家還會認為這是個幸運的象徵，只要被這「小鬼腳印」選中的店，生意就會相當興隆！