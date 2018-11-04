2018年11月04日 17:02 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

夜店狂歡遭襲臀！鎖喉身後色狼 監視器還原真相她慘了(影片來源/youtube/NBC News)

現在不少年輕人，喜歡惡整朋友，但玩久了都可能鬧出人命。美國一名22歲女大生，日前與朋友至夜店狂歡，期間在吧檯飲酒時，發現臀部遭人偷摸，她趕緊轉身找嫌犯，發現一名男子正好經過，她認為就是對方下得手，氣得鎖喉狂勒男子，但警方調閱監視器發現，男子根本就是無辜的。

綜合外媒報導，來自紐約州北部的22歲奇拉(Kierah Lagrave)，上個月底與朋友至夜店狂歡，當時她們正在吧檯前飲酒，奇拉突然感覺臀部遭襲，她氣得連忙轉身，想查看是誰伸得鹹豬手，正巧身後經過一名場內保鑣，奇拉當下認為是對方動得手。

於是跟在對方身後，趁對方不注意時，上前用手臂勒住保鑣頸部，時間將近10秒鐘左右，而還未搞清楚狀況的保鑣，在突襲中勒到當場暈厥倒下，這時奇拉才鬆手，所幸保鑣最後平安無事。豈料警方調閱監視器畫面後，發現該名保鑣根本被誤會了。

奇拉友人惡作劇襲他臀，豈料卻誤會是後方男子，氣得勒住對方的脖子(圖翻攝自/youtube/NBC News)

影片中，當時奇拉與朋友在吧檯前，女性友人期間趁機惡作劇，偷捏奇拉的臀部，隨後又裝得若無其事，而奇拉轉身後，誤以為偷摸者是剛好經過的保鑣，而友人當時也未立即澄清，看見奇拉去找人理論時，也未上前解釋，直到保鑣倒下後，奇拉朋友才趕緊過去阻止。

而警方事後也表示，當時高大的保鑣未抵抗襲擊，恰好是他也誤以為，這是他朋友在惡作劇，沒想到這兩場誤會，意外搞出這起烏龍，所幸並未鬧出人命，而奇拉最終被控謀殺遭逮，未來最高恐將面臨7年的徒刑。