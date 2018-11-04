驚見服務生「偷吃」！吃完再端給客人 餐廳：在試菜

2018年11月04日 19:45 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

餐廳顧菜色品質，但試吃客人的餐點，這樣妥當嗎？大陸廣西南寧一名女子，日前至一間餐廳用餐，等菜期間卻發現，一名服務員上菜前偷吃，再將菜端給顧客享用，這舉動讓她感到反胃，向店家反映此狀況，而對方則表示，菜品總監當時正在試菜，主要為了控管品質。

綜合陸媒報導，羅姓女子上月30日，至當地一間餐廳用餐，但在等待上菜期間，「有一個服務員一直站在那裡，嘴巴在吃東西」，指對方當時正在夾菜，而品嘗過料理後，再將吃過的菜盤，端至客人的桌上，羅女懷疑對方偷吃客人餐點，因此頓時沒了胃口，趕緊結帳離開。

而羅女隨後也向店家反映，而對方看見她拍攝的照片後，回覆「這個是我們的菜品總監在試菜，不是每一樣菜都試吃的」，對於此回應，讓羅女難以接受。事後，該店鄧姓廚師解釋，照片裡是店內的榮姓菜品總監，由於為了保證品質，才會在上菜前試菜，確認沒問題再遞給客人，而為避免類似事件發生，日後也會加強管理。

網友對此看法不一，有人認為試菜正常「其實有這種可能，但一般大型酒店是在後廚操作，偷吃的話一般不會用筷子，直接上手抓了」、「試吃然後提高菜品質量，這不是很正常？還偷吃，餐廳工作稀罕偷吃你的菜」，也有人持反對意見「貪吃就説，説什麼試菜，要不要准備一個銀針測毒呀！」、「這是為偷吃找理由」、「不會做樣品試吃？」。