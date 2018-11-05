差43歲！嫩妹嫁70歲老兵「靠退役金生活」 8年後後悔了

差43歲！嫩妹嫁70歲老兵「靠退役金生活」 8年後後悔了(圖翻攝自/http://soha.vn)

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愛情能超越年齡差距嗎？越南一名女子27歲時，愛上一名70歲老兵，儘管兩人相差43歲，但女子仍被對方的魅力迷住，兩人在長期相處下順利交往，甚至不顧家人反對結婚，還生下3名小孩，但如今35歲的她，卻表示相當後悔，由於丈夫年紀大無法工作，僅能靠退役補助金過活，生活出現瓶頸。

出生於河南省的阮氏碧（Nguyễn Thị Bích，音譯），27歲時在家鄉認識，回村裡度過晚年的70歲老兵諾泰豪(Ngô Thanh Học，音譯)，認為對方散發成熟魅力，獨立自主的性格，讓她一見鍾情，之後更每日找老兵聊天，朝夕相處下，兩人也墜入愛河進而交往，甚至在同年結婚。

兩人婚後生下1男2女，其中一對還是雙胞胎 兩人婚後生下1男2女，其中一對還是雙胞胎(圖翻攝自/http://soha.vn)

阮氏碧表示，當年儘管家人都反對這門婚事，但她仍堅持非嫁給諾泰豪不可，兩人婚後生下1男2女，其中一對還是雙胞胎，不過隨著孩子漸漸長大，家中的開銷也越來越大，而諾泰豪如今已78歲，根本難以外出工作，婚後僅能靠他的退役補助金160萬越南盾過生活。

而面對高齡丈夫需長期看病及小孩學費等壓力，阮氏碧直呼「生活中已沒有愛了」，她現在每天都要煩惱去哪借錢，該如何繼續生活下去，再者丈夫年事已高，根本也幫不上忙，就連生產時丈夫也無法陪伴，她必須一肩擔起照顧孩子，與丈夫的責任，讓阮氏碧感到相當疲憊。

而時間過了8年，阮氏碧也非常後悔，當初選擇嫁給諾泰豪的決定，甚至表示「若讓我重新選擇，我就不會嫁給他了」，但對於現在的責任，她也坦言不會離婚，儘管生活過得很辛苦，但她仍不會隨意拋棄自己的丈夫。

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