互相坦承喜歡同性…雙胞胎姊妹「一起變性」成雙胞胎兄弟！

2018年11月05日 10:11 王佐銘

美國一對雙胞胎姊妹因為一直就對女性化的裝扮感到排斥，且不愛大家用She(她)或任何有關女性的詞來形容他們，在16歲時，彼此的性別認同感越來越強烈，終於向對方坦誠自己是同性戀，因此後來經家人理解後，兩人一起變性，從雙胞胎姊妹變成雙胞胎兄弟！

據《Daily Mail》報導，目前這對雙胞胎兄弟23歲，幾年前他們可都是綁著馬尾的美少女叫做Jaclyn與Jennifer，由於他們的父親是牧師，所以生活在一個相當保守的家庭，一生都沒有接觸過同性戀又或者跨性別者。不過他們卻從小不認同自己是女性，不但對女裝感到排斥，也不喜歡別人用女性來稱呼他們，甚至在青春期時開始對女同學產生情愫。

不過因為姊妹兩人都不敢向彼此坦承，認為對方不會接受，因此皆隱瞞著對方。直到高中畢業，姊妹倆才相互說出口，當他們得知對方也是一樣的想法後，除了感到開心外，甚至覺得欣慰，因為自己將「不再孤單」。

之後，姊妹倆決定跟家人坦承，在經過家長們的理解與認同後，他們開始服用雄性激素、切除乳房，最後甚至變性成功，兩人皆改名成Jack、Jace，從原本的雙胞胎姊妹徹徹底底地變成雙胞胎兄妹。