互相坦承喜歡同性…雙胞胎姊妹「一起變性」成雙胞胎兄弟！

雙胞胎姊妹「一起變性」成雙胞胎兄弟！(圖／翻攝自daily mail)

友善列印

美國一對雙胞胎姊妹因為一直就對女性化的裝扮感到排斥，且不愛大家用She(她)或任何有關女性的詞來形容他們，在16歲時，彼此的性別認同感越來越強烈，終於向對方坦誠自己是同性戀，因此後來經家人理解後，兩人一起變性，從雙胞胎姊妹變成雙胞胎兄弟！

據《Daily Mail》報導，目前這對雙胞胎兄弟23歲，幾年前他們可都是綁著馬尾的美少女叫做Jaclyn與Jennifer，由於他們的父親是牧師，所以生活在一個相當保守的家庭，一生都沒有接觸過同性戀又或者跨性別者。不過他們卻從小不認同自己是女性，不但對女裝感到排斥，也不喜歡別人用女性來稱呼他們，甚至在青春期時開始對女同學產生情愫。

不過因為姊妹兩人都不敢向彼此坦承，認為對方不會接受，因此皆隱瞞著對方。直到高中畢業，姊妹倆才相互說出口，當他們得知對方也是一樣的想法後，除了感到開心外，甚至覺得欣慰，因為自己將「不再孤單」。

之後，姊妹倆決定跟家人坦承，在經過家長們的理解與認同後，他們開始服用雄性激素、切除乳房，最後甚至變性成功，兩人皆改名成Jack、Jace，從原本的雙胞胎姊妹徹徹底底地變成雙胞胎兄妹。

文章來源：Identical twins, 23, who were born female are now brothers after BOTH coming out as transgender - and they're going through the transition process together

動脊椎手術卻遭切除腎臟　醫生...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。