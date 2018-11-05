別人低收開名車…他「1便當4人分」苦養兒申請補助反遭拒

他「1便當4人分」苦養兒申請補助反遭拒。（示意圖／達志影像）

友善列印

日前一名網友在臉書社團《爆怨公社》中表示，自己因為家中經濟狀況不好，因此放下尊嚴去向行政機關申請低收入戶的證明以獲得補助，沒想到卻未達標準，然而第２次申請時依舊沒過，這時他才知道原來在台中的父親有一件將近500萬的不動產，因此不符合「不動產低於300萬」的申請資格。另外，他也指出，自己就有2個朋友也是低收入戶，不過他們名下卻有台北市的一戶房產，讓原po氣得表示「難怪這麼多需要幫助的家庭求助無門而自殺，原來就是都分配給有錢人了。」

據了解，該名蔡姓網友育有2子，夫妻雙方都沒有任何不動產，存款也不到30萬，因為認家中有生第一胎後經濟相當拮据，便於2015年低下頭去申請低收入戶，但未遭到核可，而他也沒有問沒過的原因。直到有了第2胎，他再次申請卻又沒過，一問之下，才發現父親在台中有1件不到500萬的不動產。

對此，原po無奈地表示自己1天只吃2餐，其中1餐還很常是1家4口共吃1個便當，生活相當艱困，沒想到自己卻沒過。他便指出自己有朋友也是低收入戶，不過讓他傻眼的是，他們名下卻各有1間在台北市的房子，很明顯就超過300萬，對於這樣的「標準不一」讓他心碎地表示， 「難怪這麼多需要幫助的家庭求助無門而自殺，原來就是都分配給有錢人了。」更曾因為先前許多家庭不勘貧窮自殺的新聞，讓他差點也萌生了輕生的想法，好在他的薪水有逐漸增加，才沒成為了壓垮他們家的最後一根稻草。

許多網友看了原po的遭遇紛紛給予打氣，但也有不少人分享了自己類似的經驗，表示「法律就是有錢人玩得遊戲」、「聽過低收戶要先跟里長打好關係，很容易就過」、「我曾跟領中低收的人租房子…」、「里長這兩個字是關鍵」等。

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