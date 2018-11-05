騎車違規被警攔 媽丟3歲兒落跑嗆：不是親生的就扔了

2018年11月05日 15:30 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

怎麼會有這種媽媽？大陸一名母親因在電動車上，違規裝雨棚而被警察攔下，豈料她為了躲避罰款，隨後說了一句「車給你，都給你了，孩子也給你了」，丟下孩子與車落跑，奇葩的行為讓警察看傻，過了兩個小時後，女子才又返回取車，對於棄子的行為，竟回覆「不是親生的，扔就扔掉了」。

根據《錢江晚報》報導，永嘉上塘鎮一名女子9時左右，騎乘一輛裝雨棚的電動車，行經永建路與縣前路路口，由於明顯違規，警察隨即攔下檢查，而女子當時情緒疑似不穩，得知要被攔檢時，嘴中碎念「靠邊靠邊，靠邊幹嘛？」，豈料靠邊停車後，竟丟下腳踏板上的3歲男童，與電動車後離開。

男童其實是女子的孩子，但她為了躲罰款，竟將兒子丟下落跑(圖翻攝自/梨視頻)

這奇葩的舉動，讓現場員警看傻眼，而男童發現母親不見後，也害怕的嚎啕大哭，警察也趕緊上前安慰他，氣憤的表示「車子留下可以理解，我做警察30年，還沒見過把孩子也扔下不管的人」。而過了兩小時後，女子也至警局領小孩，而嘴裡竟還說著「不是親生的，扔就扔掉了」。

該名棄子棄車的女子姓馮，她丟下男童後，警方就不斷試圖聯繫她，但卻始終無人接聽，只好改聯絡男童父親，得知他遠在寧波工作，而其父親知此事後，趕緊聯絡馮妻接孩子，到警局後她還氣憤的表示「不是親生的有什麼關係」，而警察則說「不是親生的，你就狠心把他扔掉了？」，而女子更嗆「扔掉也就扔掉了！多一個不多，少一個不少」。

據了解，馮女育有3子，兩個女兒及一個兒子，當天被棄的男童，就是她的第三胎，當時男童看見母親後，開心地撲到她身上，完全不知道遭母親拋棄，讓人看得格外心疼，警方表示「用孩子當人質拒罰款，這麼多年還是第一次見到」，而馮女最終因違反交通法規，需罰款50人民幣。