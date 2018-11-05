到燒肉店點70元飯！上桌後秒傻眼 他爽笑：廣告不實

2018年11月05日 18:13 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有些產品與實體差異大，但若面對這樣的廣告不實，相信不少人都會喜歡。日本一名網友至燒肉店用餐，期間點了一份250日幣的白飯，而菜單上還補充「飯會裝滿」，不過圖示僅是一張「八分滿」的白飯照，因此他也就不以為意，但等白飯上桌後，超狂的份量讓他傻眼。

點了一碗70元的飯，沒想到份量多到像座小山(圖翻攝自/推特/@Eunectes_)

日本一名網友「ま」在推特上，PO出一張滿滿的白飯照，表示他日前至燒肉店用餐，期間點了一碗250日幣(約新台幣70元)的白飯，儘管菜單上有標示「飯會裝滿」，但他仍舊依圖像做判斷，認為分量應該不會太多。沒想到，送上桌後他卻傻眼，更笑得表示「這廣告不實啦！」。

いや詐欺だろ pic.twitter.com/0YKWnCdVqM — ま (@Eunectes_) 2018年10月27日

只見菜單上，是一碗八分滿的飯，但送上桌的份量，卻像是兩人份的，而且滿滿的堆成一座小山。許多網友笑著表示「跪求店家地址，想去朝聖」、「這種廣告不實，我很喜歡」、「根本是買到兩碗飯吧！」、「去燒肉店用餐，光吃飯就飽了吧！」。

而其實先前也有不少網友，貼出店家「廣告不實」的照片，只見菜單上的菜色，看起來份量很少，但送上桌的餐點，卻意外的相當豐富，也成為民眾用餐時的驚喜。而目前這篇po文，也吸引5.7萬網友按讚。

逆詐欺メニューで客を威圧してくるスシロー pic.twitter.com/VILti4FuQe — オジョンボンX (@OjohmbonX) 2016年6月8日