黏HAPPY貼紙路跑！撕下後她糗了 網笑：快樂都寫在臉上

黏HAPPY貼紙路跑！撕下後她糗了 網笑：快樂都寫在臉上(示意圖/達志影像)

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／綜合整理

台灣現在不少人熱愛路跑，不過跑步時的防護措施，可要記得做好。最近一名女網友於假日參加路跑活動，當時在額頭上貼了「HAPPY」的紋身貼紙，由於當天天氣還不錯，豈料路跑結束後，她將貼紙撕下後秒崩潰，笑著表示「跑完變成永久的貼紙」。

一名女網友在《爆料公社》表示，昨(4)日參加路跑活動，當天太陽也有出來露臉，期間她在額頭上貼了一張「HAPPY」的紋身貼紙，豈料活動結束後，她將貼紙撕下後，看見額頭的慘狀，哭笑不得的表示「昨天參加路跑，有HAPPY 的紋身貼紙，跑完變成永久的貼紙」。

只見她的額頭被曬紅，而注意看會發現，上面印有「HAPPY」的字樣 只見她的額頭被曬紅，而注意看會發現，上面印有「HAPPY」的字樣(圖翻攝自/爆料公社)

只見她的額頭被曬紅，而注意看會發現，上面印有「HAPPY」的字樣。網友紛紛表示「快樂都寫在臉上了」、「被快樂烙印著，其實也不錯」、「整個人都HAPPY了起來」、「另類刺青，酷啊！」、「快樂就是這麼容易的東西。Don't worry.be happy！」、「這下真的黑皮了...」。

還有人安慰的說「10天就均勻了」、「曬傷小事啦！還好不是刺青」、「至少是正面的意思，如果是其他單字...」、「以後還是不要貼，要一週以上才會退掉」。建議路跑時，務必穿著吸濕排汗的衣物，也別忘記防曬工作，可穿戴帽子、袖套，或塗抹防曬乳。

台南小黃貼布條解釋「慢速原因... 男童被護理師剪肉2cm......

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