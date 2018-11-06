秦慧珠逆齡照「仙氣」爆表！再PO學生照 美出新高度

秦慧珠一身時尚打扮，臉蛋緊緻無暇，還對著鏡頭露出靦腆微笑，「仙氣」爆表。（圖／翻攝自秦慧珠臉書）

友善列印
／綜合報導

63歲的國民黨台北市議員秦慧珠上月底換了一張臉書大頭照，只見她一身時尚打扮，臉蛋緊緻無暇，還對著鏡頭露出靦腆微笑，「仙氣」爆表，驚艷無數網友，被封為是超越高家瑜的「最正議員」，如今她再PO出從小到大的零修圖學生照，再度受到網友追捧。

秦慧珠雖然年過6旬，但因為天生麗質以及保養得宜，配上浪漫捲髮，和紅潤蘋果肌，膚質看起來吹彈可破，面對網友高度讚賞，她笑說以前面對鏡頭只會比讚，被嫌老態，後來乾脆直接換上2013年時尚雜誌拍的照片，不料竟引來熱烈迴響，直呼「大家看了開心就好」。

雖然有數個惡搞粉絲團認為秦慧珠美照和平時在政論節目上張牙舞爪的模樣相去甚遠，狂酸「秦議員一張大頭照驚呆了藍綠所有選民」、「全台灣最高薪的美編應該在秦慧珠團隊！」、「這就是發表會上Adobe最新的黑科技嗎？」但也有網友認為，儘管照片有進行後製修圖，但「前製部分才是功不可沒，服飾造型、妝髮、燈光跟攝影都是水準之上，造型跟攝影團隊功力很不錯，競選團隊真的挑選的好。」

秦慧珠昨（5日）凌晨再PO出從1歲到大學畢業的成長照片，尤其是大學時期的她氣質清新脫俗、溫柔婉約，讓網友驚艷不已，大讚「從小至今就是個美人胚子」。

秦慧珠逆齡照「仙氣」爆表！再PO學生照 美出新高度 大學時期的她氣質清新脫俗、溫柔婉約，驚艷不少網友。（圖／翻攝自秦慧珠臉書）
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