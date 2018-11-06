男童被護理師剪肉2cm...縫針還遭嗆「哭什麼哭」母崩潰！

男童被護理師剪肉2cm...縫針還遭嗆「哭什麼哭」母崩潰！(圖/翻攝自我是頭份人)

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苗栗一所醫院日前發生了一起離譜的醫療糾紛！一名女網友爆料，自己的孩子在出院時遭到疑似護理師的女子用剪刀在手臂上剪出了2公分的傷口，由於血流不止，因此被帶去縫針。過程中，孩子因為太痛所以哭了，沒想到卻遭到該名闖禍的護理師飆罵「男孩子哭什麼哭」讓她與孩子覺得非常委屈。

昨(5)日晚間，一名女網友在臉書《我是頭份人》的社團中PO文指出，當日她的孩子正要從為恭醫院辦理出院，沒想到一名疑似護理師在替孩子用剪刀拔針時，因為動作實在很魯莽，孩子也反映很痛，但是護理師不以為意，更直嗆「男孩子哭什麼哭」並用剪刀繼續剪。待之後孩子痛到尖叫後，家人上去查看才發現，孩子的手臂已經被剪刀剪開了2公分多，然而護理師並沒有發現。直到女網友把傷口指給她看，對方才道歉，且原本還只想塗抹碘酒敷衍了事，但因為傷口實在太大，外科醫生見狀後緊急替孩子縫了3針，並承擔會付醫藥費。

對此，原PO表示，該名護理師怎麼可以這麼沒有醫療常識，且看起來是個相當資深的老鳥，不可能沒經驗。且她也想到，當時護理師帶著孩子去拔針時，還拽著點滴車大步快走，還讓孩子在後面氣喘吁吁地追，相當沒有同理心，讓她氣得表示「我一向認為爛醫院有好醫生，一些醫生和護士都很好，就是有這樣的老鼠屎壞了整個醫院的名聲。」

貼文一出立刻引起網友們熱議，另外也有護理師出面表示，若孩子遇到這樣的情況，一定要向醫院提告。不過該名外科醫生對傷口的處理方式並沒有問題，因為當時是被剪刀剪傷，因此傷口中間會少一塊皮，故需要兩邊比較遠的皮膚來進行縫合。

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