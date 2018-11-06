日本應召妹專業級「照騙」！網崩潰：豬五花修成豬里肌

2018年11月06日 09:16 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

在台灣，不少應召站為了攬客大多用假照片，甚至是用嫩妹照攬客，不過日本這家攝影工作室，專門替風俗小姐拍出一系列「照騙級」美照，以期能夠在眾應召女郎中脫穎而出，增加尋芳客指名的機會。

根據日本《AbemaTIMES》報導，Abema TV日前播出的《ひとりと佳代子と気になるお嬢》節目中，採訪了專做風俗小姐的攝影工作室「マネージュ」，店經理「いちごしょら」透露曾在風俗業中沉潛10年之久，當時拍攝宣傳照時，有許多天馬行空的拍攝想法，因此催生出這間專做風俗小姐的工作室。

外界好奇，「照片的好壞，是否會影響風俗小姐被指名的機會？」店經理坦言確實如此，而且跟以往相比，「攝影的重要性正在變得越來越高」。正因為如此，這間攝影工作室在風俗小姐之間很受歡迎，有時候還得等上1個月之久。

店經理表示，顧客上門後會請她們先挑選好衣服，並充分了解她們的需求，針對顧客本身的個性及愛好，搭配出專屬的妝容打扮，工作室也會提供風格迥異的特色房間，供顧客進行拍攝。後製修圖部分，包括將黝黑肌膚修成吹彈可破的白皙膚況、腰際肥肉修成水蛇腰等等都是常態，雖然收費高昂，但成品保證讓顧客滿意，因此工作室在業界有相當高的知名度。

不少網友看了照片後直呼「照騙！」還有人感嘆「震妹變正妹」、「直接把豬五花修成豬里肌，我不行…」、「詐欺啊啊啊啊啊」。

網崩潰：豬五花修成豬里肌。（圖／翻攝自《AbemaTIMES》）

攝影工作室在風俗小姐之間很受歡迎，有時候還得等上1個月之久。（圖／翻攝自《AbemaTIMES》）