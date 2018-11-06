日本應召妹專業級「照騙」！網崩潰：豬五花修成豬里肌

日本應召妹專業級「照騙」！（圖／翻攝自《AbemaTIMES》）

友善列印
／綜合報導

在台灣，不少應召站為了攬客大多用假照片，甚至是用嫩妹照攬客，不過日本這家攝影工作室，專門替風俗小姐拍出一系列「照騙級」美照，以期能夠在眾應召女郎中脫穎而出，增加尋芳客指名的機會。

根據日本《AbemaTIMES》報導，Abema TV日前播出的《ひとりと佳代子と気になるお嬢》節目中，採訪了專做風俗小姐的攝影工作室「マネージュ」，店經理「いちごしょら」透露曾在風俗業中沉潛10年之久，當時拍攝宣傳照時，有許多天馬行空的拍攝想法，因此催生出這間專做風俗小姐的工作室。

外界好奇，「照片的好壞，是否會影響風俗小姐被指名的機會？」店經理坦言確實如此，而且跟以往相比，「攝影的重要性正在變得越來越高」。正因為如此，這間攝影工作室在風俗小姐之間很受歡迎，有時候還得等上1個月之久。

店經理表示，顧客上門後會請她們先挑選好衣服，並充分了解她們的需求，針對顧客本身的個性及愛好，搭配出專屬的妝容打扮，工作室也會提供風格迥異的特色房間，供顧客進行拍攝。後製修圖部分，包括將黝黑肌膚修成吹彈可破的白皙膚況、腰際肥肉修成水蛇腰等等都是常態，雖然收費高昂，但成品保證讓顧客滿意，因此工作室在業界有相當高的知名度。

不少網友看了照片後直呼「照騙！」還有人感嘆「震妹變正妹」、「直接把豬五花修成豬里肌，我不行…」、「詐欺啊啊啊啊啊」。

日本應召妹專業級「照騙」！網崩潰：豬五花修成豬里肌 網崩潰：豬五花修成豬里肌。（圖／翻攝自《AbemaTIMES》）
日本應召妹專業級「照騙」！網崩潰：豬五花修成豬里肌 攝影工作室在風俗小姐之間很受歡迎，有時候還得等上1個月之久。（圖／翻攝自《AbemaTIMES》）
日本應召妹專業級「照騙」！網崩潰：豬五花修成豬里肌 工作室也會提供風格迥異的特色房間，供顧客進行拍攝。（圖／翻攝自《AbemaTIMES》）
男童被護理師剪肉2cm......

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。