家中驚見神秘身影「鬼開燈」 他挖古厝找到失蹤老爸遺骸

2018年11月06日 09:30 王佐銘

一名住在美國紐約州葛羅夫湖的男子自他出生8個月後，父親便離奇地失蹤，在爸爸這人間蒸發的57年間，他長期以來都在家中感覺到「不尋常」的能量，有通靈者曾告訴他「爸爸從未離開家中」，因此他決定不停挖掘家中的各個角落，試圖尋找失蹤的爸爸。沒想到就在今年萬聖節前夕，他真的在家中的地基中找到一具人骨，並深信這個人就是死去的父親，目前警方正在鑑定骨骸的確切身分，本案已朝謀殺案偵辦。

綜合外媒報導，現年57歲的男子Michael Carroll，他的父親George Carroll自1961年便人間蒸發，每當他向母親詢問爸爸的下落時，到1998年媽媽去世前總告訴他「爸爸出門了」，始終沒有人知道父親的下落。在繼承媽媽遺留下來的房子後，一心想尋找生父的Michael便用開始尋求靈媒等，希望能透過「超自然力量」來一圓他心中「生要見人，死要見屍」的夢想，但得到的結果卻讓他深感訝異，因為靈媒告訴他「父親並未離去，遺骸就在這棟建於1925年的老房子中的地下室」。

然而這也並不是第一次他聽過這樣離奇的事情，先前有朋友來家中作客，就有告訴Michael自己在他家看見「神秘男子」的身影，另外家裡的燈也被莫名的打開過。

因此Michael認為那個「神秘男子」極有可能是自己的父親，故他決定開挖家裡的地下室，試圖尋找到爸爸的屍骨。沒想到經過幾年的努力挖掘房子的各處，也請人用地面穿透雷達來搜尋。果不其然真的在地面下2公尺處的地方發現了一個神祕物體。

上月30日晚間，果然挖到了一具人骨。警方獲報後前往現場察看，雖然無法認定該屍骨是不是已經失蹤將近60年的George，但仍會進行齒模比對與DNA分析，希望查一這具屍骨到底是何人。不過Michael一家人深信這具屍骨就是失蹤多年的父親，認為爸爸終於從深淵被解救了出來，之後查明身分後，一定會給他一個體面的葬禮。