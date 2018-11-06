誤會幾十年！過年洗腦神曲〈恭喜恭喜〉竟是抗戰歌曲 背後超苦情

2018年11月06日 11:55 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜…」農曆春節必聽洗腦神曲《恭喜恭喜》，歌詞喜慶，搭配鑼鼓喧天，年味十足！事實上，這首歌曲於1946年創作完成時，其初衷是為了慶祝1945年的抗日勝利，跟春節過年絲毫沒有關係，歌詞也不見賀年等字眼，反倒是一首歌曲出現數十次的「恭喜」，不難想見當時氣氛有多歡欣鼓舞。

〈恭喜恭喜〉的作曲、作詞者，正是以〈鳳凰于飛〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉等歌曲為代表作、享有「歌仙」之名的陳歌辛先生，由於歌曲發表時剛好適逢農曆年前夕，後來也逐漸被當作「賀年歌」傳唱開來。

「每條大街小巷／每個人的嘴裡／見面第一句話／就是恭喜恭喜／恭喜恭喜恭喜你呀／恭喜恭喜恭喜你」這段歌詞應該是整首歌大家最熟知的部分，也很容易讓人聯想到拜年道賀的畫面，但原意其實是要祝賀戰爭結束，和平終於到來，後來才逐漸轉變為新年時，人們互道祝福。

「經過多少困難／歷經多少磨練／多少心兒盼望／盼望春的消息／恭喜恭喜恭喜你呀／恭喜恭喜恭喜你」而接下來這段歌詞，雖然有提到「春」，但在回頭看前面唱到的「困難」與「磨練」描寫的則是抗戰8年的辛酸血淚，而日後也被順理成章的解讀成慰藉人們工作、生活一年的辛勞。

由於一開始是為了慶祝抗戰勝利，所以歌曲採用了小調，而非通常用來表達歡慶的大調。隨著〈恭喜恭喜〉逐漸傳唱為賀年歌，後來的編曲更加入了鑼鼓聲伴奏，增加新年歡樂的氣氛。

此外，還有另外一首賀年歌曲〈恭喜發財〉，相信其中的歌詞「恭喜呀恭喜／發呀發大財」大家一定也不陌生。這首歌原本出自於五零年代由葛蘭、羅維等人主演的電影《酒色財氣》插曲，電影講述一群人為了利益而各懷鬼胎。

原本的歌詞其實是「恭喜呀恭喜／黃金裝滿袋」，因為滿滿的吉祥喜慶感，逐漸變成人們熟悉的新年歌。而巧合的是這部電影的導演馬徐維邦正是在除夕夜過世的。

其實生活中許多人們耳熟能詳的歌曲，由於創作背景和時代的轉變，背後可能都有著不為人們所知的意涵。下次聽到老歌時，不妨多留意歌詞，也許能聽出一番新的見解呢！

本文摘錄自《續‧臺灣沒說你不知道：生活在紛擾年代，七十則包山包海、愛鄉愛土的冷知識》作者／每日一冷／尖端出版