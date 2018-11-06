怎麼分辨台北女生？網揭「機不機車」才是重點

2018年11月06日 14:16 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

因為工作或求學的緣故，有不少人北漂打拚，就有網友好奇，如何區別正港的台北女生和外縣市女生，並列舉出6點分析，引起網友熱議，其中最獲得共鳴的首推「機不機車」與否。

網友們最愛「戰南北」，如今就連如何區分真假台北女也成為鄉民的討論話題，一名網友日前在PTT上以「有辦法區別真台北女和外縣市女差異嗎」為題，列出兩者間會有的共通點不外乎是：追求精緻生活，經常開啟「網紅」模式，曬照分享，閒暇之餘也會安排個人小旅行，並且格外重視穿著保養。

該名網友表示，外縣市女前往台北念書工作至少也是18歲之後的事，許多生活經驗在這之前還是會有差異，進而產生不同的價值觀，並列舉6大差異，辨識是否是正港的台北女生：

1.是否會騎機車

2.對於大眾運輸，捷運、公車的習慣程度

3.對於在國外念書親朋好友的經驗多寡

4.對擁擠以及狹窄空間的習慣程度

5.犧牲自己生活空間來換取維持外在的花費

6.對東京/紐約/洛杉磯/首爾/沖繩可能比高雄屏東還熟

最後原PO提到，上述方式只是一般情況，「好奇大家是否有其他方式可以區分，真台北女以及外縣市模仿的台北女的差異呢？」

文章一出引起網友熱議，不少人附議原PO提出的「機車辨識法」，紛紛留言回應「問她會不會騎摩托車」、「台北女生真的超多不會騎車」、「對於大學讀台北市的我，1.2點超準」；另外也有人補充台北女「出了台北市會迷路」、「台北女通常都不會講台語」、「從幼稚園到研究所全在北市內，保證台北妹」、「身分證，從小讀私校之後出國」。

不過也有不少人對此嗤之以鼻，直言「這題目的眼界有夠小」、「你是為了要配種才問的嗎？」、「你是不是一把年紀被台北女羞辱了？」、「出國之後才發現，一堆人根本是中南部的田僑仔或傳統產業千金」。