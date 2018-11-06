白衣女觀東港迎王！虔誠打坐送王「吸靈氣」 信徒驚：會衰

2018年11月06日 14:37 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

東港迎王平安祭典(東港迎王)，是屏東縣東港鎮知名地方祭典，於4日凌晨舉行燒王船儀式，吸引許多信眾前往祈福，不料祭典圓滿結束後，信徒們正在送王時，發現一名身穿白衣的女子，竟坐在沙灘上打坐，讓網友相當困惑，而許多人看見這一幕，也嚇得表示「這會倒楣啊！」。

上個月28日開始，東隆宮（王爺廟）3年1科的「迎王平安祭典」，一連8日盛大舉行，吸引許多信徒參拜，還有不少外地人將重點擺在「燒王船」上，不過實際上王船有恭送神明，及載走穢氣的意思，因此當地人基本上都不會觀禮。

不過一名網友在《爆廢公社》PO照，只見送王現場，一名白衣女子竟坐在沙灘上打坐，模樣看起來相當虔誠，讓原PO困惑的表示「打坐是要吸收天地靈氣嗎...，可是這時只有穢氣啊」，不少人猜測，該名女子可能是外地人，不清楚這項祭典儀式的意義。

白衣女坐在沙灘上虔誠打坐，讓信徒驚呆「那是吸穢氣」(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友表示「她在幫忙吸收穢氣嗎？」、「不是說王船是帶走一些不好的東西⋯那她是要吸為已用嗎？」、「會卡陰」、「她可能外地人，不知道王船的作用」，還有在地人說「老一輩真的不太會留下，不像現在這麼熱鬧、「我東港的朋友都說燒王船別去看，怎麼現場感覺好多人？」。

也有內行人解釋「燒王船帶走的是，這幾天在鎮上出巡所有的穢氣、不好的東西，而且燒完王船這兩三天，漁船還是不能出港，以免干擾大千歲，觀光客來看是歡迎，只是基本的注意事項還是要注意」。