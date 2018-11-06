燃起「數學魂」的菜單！ 網全瘋狂：怎麼買才划算？

2018年11月06日 14:41 賈恩祺

通常到店家買東西，越是大量購買價錢就會越便宜，但在美國的一間中餐廳購買雞翅的話，就不會是買越多越便宜了，他們的菜單引起網路熱烈討論，每個網友都燃起了「數學魂」，用各種方法就為了得出「怎麼買才會最划算」？

這間中餐廳的雞翅菜單 意外掀起外國網友的數學鬥志(圖/翻攝自推特)

根據外媒報導，一位名為西恩（Sean Woodall）的女子，一天要到美國費城的一間中餐廳買幾隻雞翅來吃，但當她一看到菜單時卻十分傻眼，價目表上密密麻麻地列出每買多少隻雞翅就得付多少錢，且沒有任何插畫或圖案，她立刻將這張菜單拍照上傳到個人推特上，表示「一定有更好的方法可以傳達菜單的訊息」，原本只是想吐槽讓人頭暈目眩的菜單，結果卻意外點燃網友們的「數學魂」，想要看透這張菜單上暗藏的玄機。

網友算數學無所不用極其 列表格、EXCEL甚至數學公式樣樣來(圖/翻攝自推特)

許多網友十分認真的開始推算怎麼買才會最划算，「如果你先買150個雞翅，再買50個，比直接買200個雞翅還要省5美分」、「這個問題困擾我整個晚上，所以我乾脆算出了最佳買法，25個、50個、125個、150個最划算」，並且因為菜單看起來毫無邏輯的價格序列，讓大家甚至開始推算起它的規律，除了直接列出表格，還動用了EXCEL來幫助計算，最後還列出了專業公式想要搞懂價格，結果卻讓他們更加崩潰，「這個公式到24隻雞翅就不適用了，我也不知道到底哪裡出了問題」。