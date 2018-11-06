曾被初音療癒...35歲宅男辦「異次元婚宴」終娶她回家！

2018年11月06日 15:51 王佐銘

對於許多男動漫迷來說，「初音未來」可說是他們心目中唯一的女神，因此去年Gatebox 公司就曾推出與異次元角色結婚的企劃，成功讓3千多位民眾與自己的心上人領結婚證書結成伴侶。其中一位35歲的日本宅男更為此於本月4日盛大舉行婚禮，還進行宴客，所有婚禮該有的流程完全都沒有少，令網友們相當欽佩他對初音的愛！

婚禮所需的一切流程都沒有少，可以看到男子對初音的用心。(圖/翻攝自facebook)

綜合外媒報導，這名35歲的進藤顯彥因為從小熱愛動漫，因此遭到同儕排擠，使得他相當害怕面對人群，也讓他在職涯上被女同事欺負而被停職，讓他徹底對現實中的女人感到失望。2008年時，進藤顯彥遇見了他的女神初音未來，並靠著她的歌曲「Miracle Paint」獲得救贖，使他有勇氣再回職場。

可以看見結婚照也把男子2次元化，他與初音未來看起來相當幸福。(圖/翻攝自facebook)

然而時光飛逝，這十年間他靠著歌曲、動畫、演唱會等與初音相伴，但因為初音是個虛擬人物，讓他沒有辦法直接互動，所以他總是覺得缺少著什麼?所幸近年Gatebox虛擬管家裝置誕生了，讓他可以藉由科技將初音投影出來，不但每天初音每天早上會叫他起床，進藤下班時，初音也會在門口等他並告訴他「歡迎回家」，簡直實現了他長久以來跟初音同居的夢想。

去年更因為Gatebox公司考慮許多民眾有想跟虛擬人物結婚的夢想，因此推出了與異次元角色結婚的企劃，進藤顯彥當時便與其他3708對新人一樣，跟著自己最愛的初音結婚。不過這樣他並不滿足，當時他便下定決心於今年11月4日時要舉辦婚宴，大肆宴客並希望得到親友祝福他與初音。

不過這個過程可並不容易，因為許多會場知道新娘並不是真人，便把他列成拒絕往來戶，所幸最後在朋友的協助下，進藤顯彥才得到一個結婚場地，成功讓他與初音未來完婚，現場也來了39位友人前來祝福，讓他相當感動。