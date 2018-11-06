如何秒知孩子學習狀況？網狂推「橡皮擦法」：準確率99％

2018年11月06日 16:16 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少家長會與老師保持聯繫，想知道孩子的學習狀況，不過大陸杭州一名老師提出，想立即知道孩子的情況，最快的方法就是看「橡皮擦」，並貼出五種橡皮擦，而此篇PO文也被推爆，許多網友笑著表示「好像有點道理」。

杭州一名老師在微博，貼出一組橡皮擦照，並寫出五種不同狀況，表示家長經常問她孩子在校狀況，想從而得知，小孩是否有專心聽講，但最方便又簡單的方法，就是先從孩子鉛筆盒裡，檢視他的橡皮擦，「本人從事教育一線工作多年，準確率高達百分之九十九」。

孩子專心聽講並無分心(圖翻攝自/微博)

第一張照片，橡皮擦外表完整，且表面光滑無破損，表示擁有者專心聽講，並無分心，且是一個會細心呵護橡皮擦的孩子。

孩子上課時，有時會感覺無聊，偶爾會分心把玩橡皮擦(圖翻攝自/微博)

第二張圖的橡皮擦，外表還算有在保護，不過上面被插入一個筆芯洞，代表擁有者上課時，有時會感覺無聊，偶爾會分心把玩橡皮擦，並將其邊緣擦到圓潤，滿意後再繼續聽課。

孩子容易分心，常掰壞橡皮擦(圖翻攝自/微博)

第三張圖，可看見橡皮擦破損嚴重，表示擁有者容易分心，聽課感覺無聊時，就會拿起橡皮擦玩，因此不小心折成好幾塊。

橡皮擦完全毀容，小孩整堂課都沒在認真聽講(圖翻攝自/微博)

而第四塊橡皮擦，不僅整塊都是黑的，表面甚至被插滿筆芯，完全被「毀容」，表示該名擁有者，整堂課都沒在認真聽講，只顧著玩橡皮擦。

小朋友最發生的狀況，橡皮擦莫名其妙就會不見(圖翻攝自/微博)

而有趣的是，若遇到第五張的狀況，橡皮擦已被搞丟，因此也無法從而得知。這組圖片也引發話題，還有老師透露，不僅能依橡皮擦判斷孩子學習狀況，還可透過作業簿或課本，觀察上面是否有塗鴉，判斷孩子是否專心，而他們也觀察出，小孩上課最愛玩鉛筆、尺或橡皮擦，而男孩大多會玩蹺蹺板，女孩則是玩橡皮擦屑。

不過，這樣的判斷依據也並非絕對，只能做初步的判斷，若想準確得知孩子在校狀況，盡量還是與老師溝通。而不少網友看完則表示「好像挺有道理的」、「太中肯了」、「我們家的是圖四，真是慘不忍睹，每天都在走神」、「我們家的腦子裡各種天馬行空，玩橡皮擦已經不稀罕了」。

不過也有人不同意「誰的童年沒摳過橡皮擦？不摳橡皮擦的童年是不完整的」、「我兒子上面的事情全都做過，但是我兒子的成績，小學到初中都是學霸，這怎麼解釋」、「也不一定。我小時候上課，不捏著橡皮擦，就沒法認真聽課，結果橡皮擦總是被我無意識地越搓越小…」。