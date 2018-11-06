失蹤翁成屍體！驗DNA認身分下葬 2個月驚見他復活

2018年11月06日 18:24 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

若看見已過世的家人，又出現在家裡，不少人應該都會被嚇死。哈薩克一處小村莊Tomarly，一名63歲老翁突然失蹤，兩個月後家人在家附近，發現了一具屍體，隨後透過DNA檢測，而結果高達99.92%是老翁，傷心地將屍體下葬，沒想到兩個月後，老翁竟出現在家前，把所有人都嚇壞。

根據《鏡報》報導，63歲的艾咖利(Aigali Supugaliev，音譯)於今年7月9日失蹤，家人始終找不到他，豈料兩個月後，他們在家附近找到一具腐爛的屍體，由於已無法辨識，於是透過DNA檢測，得知屍體高達99.92%是艾咖利，隨後老翁就被認定死亡，醫院也開出死亡證明，其兄弟Esengali為他舉辦葬禮。

經過DNA檢測後，得知屍體高達99.92%是艾咖利，隨後認定他死亡，醫院也開出死亡證明(圖翻攝自/鏡報)

但詭異的是，兩個月後艾咖利竟突然出現在家裡，Esengali憶訴「我的女兒看見叔叔健康回家時，當場被嚇得差點暈倒。當時DNA檢測遺體是我兄弟，我們深信不疑更舉辦葬禮，花了這麼多精力與錢，這下卻不知道被埋的人是誰，他的家人應該也很擔心」。

艾咖利得知此事後，也感到相當驚訝，甚至與自己的墓碑合照(圖翻攝自/鏡報)

而艾咖利得知後，對此哭笑不得，甚至抱著自己的墓碑自拍，而他也透露，四個月前他遇到一名農夫，在未告知家人的情況下，至對方農莊工作。而艾咖利的嫂嫂表示，「很開心他回來了，但我們也將提告，那名做DNA檢測的人員」。而當地檢測員AkmaralZhubatyrova表示「其實透過DNA檢測，還是無法精準確認身分，畢竟其中還有0.08%的誤差」。