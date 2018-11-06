超驚悚！ 半夜響起「鬼童謠」 調查發現竟是因為「它」

2018年11月06日 18:30 賈恩祺

歷史悠久的地方常會傳出一些詭異的靈異傳聞，在英國擁有千年歷史的小鎮伊普斯威奇（Ipswich）當然也不例外，就在去年九月的半夜，鎮上空蕩蕩的大街突然迴盪著女童哼唱童謠的歌聲，讓當地居民都感到毛骨悚然。

這首童謠來自於「鵝媽媽童謠」，雖然裡面也有收錄一些可愛的童話故事，但大部分都屬於和英國當時民生狀況相符的寫實故事，是被公認的18世紀最血腥恐怖的童話故事集錦，而居民們在半夜所聽到的童謠是《滂沱大雨》，歌詞裡描繪著「在一個下大雨的夜晚，老人爬上床卻撞爛了自己的頭，於是隔天早上他就爬不起床了」，似乎是在暗示這位老人已經過世。

深夜傳來這樣的歌聲讓當地居民都非常害怕，因此向警方報案，並一再強調這不是某個人的幻聽，而是大部分的居民都聽見這樣的歌聲。可是每當居民報案，警方派人到現場時歌聲都早已消失，幾個月下來一無所獲，但這個歌聲卻出現的越來越頻繁，有時甚至還能唱上一個小時。這個靈異事件也受到大批媒體的關注，但隨著時間流逝，伊普斯威奇的居民仍恐懼地活在這恐怖歌聲之中。

直到今年9月，警方接獲民眾報案後15分鐘立刻到達現場，他們透過精密的錄音儀器錄下歌聲，並分析出歌聲的來源－Farthing Road工業區裡一座夜間無人看管的倉庫，他們聯繫了倉庫員工，當員工一聽見童謠時，才恍然大悟的表示，因為倉庫夜間無人看管，安裝了紅外線警報器，而這首童謠就是他們所設定的警報聲，希望可以嚇走上門的小偷。

終於解開詭異歌聲的謎題，但這一年來倉庫都不曾有過小偷，那麼又是誰觸動這些警報的呢？經過調查，才發現原來是因為蜘蛛在警報器附近結網，來回走動時就會不小心觸動警報器，越來越頻繁的原因，也只是因為蜘蛛結的網越來越多而已，一切都只是虛驚一場。