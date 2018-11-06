這間牛肉湯超紅！「凌晨就在排」在地人卻搖頭 網點出原因

2018年11月06日 21:03 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人喜歡至台南吃美食，有些店家甚至大排長龍，不過需排隊的店，真的好吃嗎？清燙牛肉湯源自於台南，因此當地有不少賣牛肉湯的店家，而許多民眾也慕名而來，其中一間店據說要從凌晨開始排隊，才有機會一嘗美味，不過在地人得知後，卻紛紛表示「根本沒吃過」。

一名網友在「爆廢公社公開版」表示「厲害厲害！台南的朋友們有吃過嗎？」，只見一間牛肉湯店外，排滿等待的客人，甚至有人準備小板凳，就是打算「長期抗戰」，為了就是品嘗到這一味。不少網友自曝經歷「去排了一次，排快1個半小時」、「之前去台南玩早上去吃，我4：00去拿號碼牌」、「有啊！早上5、6點就要去排隊了不然吃不到」。

許多網友認為這間牛肉湯不錯喝，但沒有誇張到需排隊的地步(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

不過，在地人則直搖頭「其實我不太懂，為什麼通常我們台南人不太吃的東西，外地遊客都很喜歡大排長龍去吃」、「這是外來觀光客吃的，台南人的愛不是這家」、「我是台南人，吃過一次後就不會再去，隨便一間牛肉湯都比這間好喝」、「觀光客的最愛，在地人反而不吃」、「不用排隊的，永遠是隱藏版」。

其實這間牛肉湯店的知名度，早就在網路引起討論，有人認為它會紅的原因，是份量不少「雖然別人賣100元，他賣120元，但多出的牛肉不只20元」、「雖然他稍貴一點，不過肉量比其他家多不少」、「是真的不錯！而且牛部位多，有少見的整條取好牛骨髓湯！」。

有不少網友認為，其知名度主要是靠網路炒熱的(圖翻攝自/ptt)

但多數網友則認為，湯底、牛肉也不錯，但沒有到排隊的地步，主要還是網路炒熱的「平日常經過，人潮還好啊！就觀光名店又不難吃罷了」、「網路瘋傳，排隊的不見得好吃」、「就只是在市區啊...還有媒體網路！」、「我從小住附近，三十幾歲搬到新營，到現在近四十歲了。不好意思，沒去吃過，還不都是媒體亂瘋的」。