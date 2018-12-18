據傳曾保有「耶穌的包皮」 義大利古鎮恐與世隔絕

據傳曾保有「耶穌的包皮」 義大利古鎮恐因天災與世隔絕(圖/翻攝自news.com.au)

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義大利中部一處知名的小鎮Calcata因為據傳這裡曾經存放過「耶穌的包皮」，由於太過神聖，一直以來都吸引了很多民眾前來朝聖。但這個地方未來恐將造訪不易，因為近日當地因為不受一連多次的暴風雨侵襲，造成嚴重的土石流，許多道路都遭到摧毀，恐怕未來有「與世隔絕」的可能。

據傳曾保有「耶穌的包皮」 義大利古鎮恐與世隔絕 耶穌行割禮之壁畫。(圖/翻攝自news.com.au)

綜合外媒報導，這個城鎮之所以會這麼有名是因為1527年時，一名日耳曼的逃兵在這被捕，但是被關入地牢後，卻從他的口袋中照到當初被他從羅馬大教堂偷過來的「耶穌包皮」。據了解，耶穌的包皮自很久以前在耶路撒冷遭到搶劫又被十字軍東征帶到歐洲後，就成為君王們的「傳家之寶」。之後於1527年被偷後，才流落到這個城鎮來。

也因為這樣的消息傳出後，Calcata成為了許多民眾們想朝聖的景點，雖然梵諦岡曾試圖介入，但前來此地觀光的民眾就沒有減少。但讓人難以置信的是，1987年，這個被偷來的「耶穌包皮」竟然又被偷走了，且從此再也沒人知道它的去處。不過一直有傳聞表示它始終還在Calcata中的某處，因此仍有許多人們仍不斷地在尋找這樣的「聖物」。

不過在未來，這樣的尋找任務恐將越來越艱辛，因為飽受近日連日暴風雨的緣故，土石流造成通行的道路損壞，不知道未來還能再撐多久，因此能前往該處的機會算是去一天少一天，讓民眾深感惋惜。

文章來源：Holy Foreskin: The Italian town that housed Jesus’ foreskin is about to disappear

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