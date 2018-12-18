2018年12月18日 08:49 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

差37歲！愛上65歲阿嬤 小男友告白：這輩子就認定她(影片來源/youtube/結局亮了)

在愛情中，年齡到底是不是問題呢？大陸有一名28歲男子，日前上節目《現在就告白》表白，希望藉此追回65歲的女友，但這段爺孫戀不受他人看好，其女友也不想被人說話，更希望另一半能找個同齡的女孩結婚生子，最終選擇與小男友分手，但他仍不願放手，而這段「嬤孫戀」也讓人驚訝不已。

根據《澎湃新聞》報導，出生於農村的柱子，當時因失戀而想不開，打算跳河自殺，剛好遇到65歲的老芹，對方趕緊出言勸阻並開導他，兩人也互加微信聊天，直到柱子向她表白，起初老芹以為只是玩笑話，因為她已經65歲，還擁有17歲的孫子，因此斷然拒絕，但柱子仍堅持交往，這舉動也感動了老芹。

兩人也拍了婚紗照，模樣看起來相當恩愛(圖翻攝自/每日頭條)

兩人最後進而交往，柱子還帶老芹回河南老家，熱情的向家人介紹女友，老芹起初以為，這段感情應該會被阻止，沒想到柱子的母親不僅沒反對，甚至還幫兩人打掃未來新房，而老芹其實早在15年前，丈夫就已過世，對於柱子的感情，她也非常珍惜，兩人過著正常情侶的生活，但老芹卻始終感到害怕，因為兩人的感情常遭外人指指點點。

而老芹也知道，自己的年齡很大，身體也漸漸老化，眼睛還曾得過白內障開刀，也動過淋巴瘤手術，且她也沒有生育能力，希望柱子能找到同齡女孩，過著正常的生活，因此四度離家出走，就是希望小男友能放棄，但柱子始終不願意，為了能找回女友，最終來到《現在就告白》再次告白「這輩子就認定她了」。

柱子在感情失意時，一度想要自殺，但卻是老芹救了他一命(圖翻攝自/每日頭條)

柱子上節目時表示，自己為了讓兩人看起來更登對，因此還去染了一頭白髮，而老芹最終也來到節目上，兩人在互訴困擾後，她也妥協的說「如果柱子想要孩子，我可以嘗試試管嬰兒」，儘管兩人已拍了婚紗照，但老芹目前仍不想結婚，目前只希望可以跟柱子好好生活，因為她知道，未來的時光兩人都會過得很幸福。