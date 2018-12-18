火鍋店婚宴網路爆紅！ 3天後新郎現身怨：我單身

火鍋店婚宴網路爆紅！ 3天後新郎現身怨：我單身(圖/翻攝自《梨視頻》)

友善列印

越來越多的新人會選擇創意婚禮，透過有趣、有別於傳統的方式來舉辦婚宴，前陣子在大陸杭州，一段在火鍋店請吃喜酒的影片在網路上爆紅，許多人都覺得這樣的選擇別具新意，但近日影片中的新郎卻現身表示影片都是演出來的，自己目前還是單身。

日前，一對重慶的新人夫妻在杭州的火鍋店中舉辦婚禮，該影片上傳到網路後瞬間爆紅，許多網友紛紛大讚這個主意經濟又實惠，而新娘小劉在接受採訪時也表示夫妻兩人都是重慶人，再加上一般的婚宴菜色又貴又不好吃，所以才會選擇將婚禮辦在火鍋店，賓客想吃什麼都可以自己點，十分方便。

影片在網路瘋傳後，很多人都紛紛向新郎送上祝福，但新郎卻不堪其擾，在節目《1818黃金眼》中澄清，自己並沒有結婚，目前也還是單身的狀態，並爆料這個影片其實是他以200人民幣（大約新台幣9百）的價碼，去扮演新郎的角色，而扮演新娘的小胡也表示當初接受採訪的聲音並不是自己的，好在身邊的朋友都知道自己姓什麼，看了就能明白只是演戲。

當初負責派發演員的小南在接受電話訪問時，則忿忿不平地表示：「拍這個本來就是為了火的啊，如果他現在這樣子有點流量了，自己反而不高興嗎？我自己也表示有點懵，那他當時拍這個的目的是為什麼？那這個困擾本來就是必須會產生的嘛」，對於這段影片是哪家公司要拍的，阿南則表示自己已經不記得了。

觀看影片請點此
台南醜怪美食「煎魚腸」！在地...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。